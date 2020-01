Wunderwaffe Yoga

Über den kalten Boden der Eingangshalle des Museums tapsen wir in Socken in Richtung archäologische Sammlung. Der Weg vom orientalischen Saal dahin ist kurz, doch ungemütlich. Selber leicht ausgestellt fühlt man sich in Turnklamotten neben den historischen Artefakten, wenn normale Besucher die Schar beäugen, die sich zwischen den Vitrinen versammelt.