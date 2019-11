Wo die Mutter noch lieb ist

So weit, so alltäglich; doch es wird sich noch allerlei Fantastisches zutragen hier im Schlachthaus-Theater, das lässt der Anfang erahnen: Während ein gespenstischer Sound saust und blubbert (Musik: Wael Sami Elkholy), quillt aus einer runden Klappe blau leuchtender Nebel. Das muss der Eingang zur «Otherworld» sein – so heisst das Familienstück, das die Berner Gruppe Weltalm-Theater in Anlehnung an das Kinderbuch «Coraline» des britischen Fantasy-Autors Neil Gaiman auf die Bühne bringt (künstlerische Leitung: Doro Müggler).

Durch diese Tür also gelangt die elfjährige Coraline in eine Parallelwelt, und dort drüben kippt auch die Inszenierung von Dennis Schwabenland. Denn zuvor, da schillert die Alltagswirklichkeit schön vieldeutig: Man versteht nicht nur Coraline, die sich von ihren Heimwerkereltern übergangen fühlt, sondern eben auch Mutter und Vater, die mit dem neuen Haus beschäftigt sind und mittlerweile nicht mehr auf jeden Mucks von Coraline reagieren.

Dubiose «Othermother»

Jenseits der Tür aber, wo alles gleich aussieht, ausser dass das Tapetenmuster komisch verzogen ist, dort herrscht die dubiose «Othermother»: Eine Kopie der richtigen Mutter, die Knöpfe als Augen hat und verspricht, ihre Tochter bis ans Lebensende mit Süssigkeiten, Tablets und Marshmallow-Pizzas zu überhäufen.

Was wie eine unwiderstehliche Verlockung klingt, hat natürlich mit echter Mutterliebe wenig zu tun, das merkt auch die Heldin schnell. Bevor sie aber heimkehren kann, muss sie zusammen mit dem Kater (katzenhaft launisch: Dominique Jann) die verschwundenen Eltern suchen und ein paar Ratten retten, die verwandelte Kinder sind. Das Böse jedenfalls, es erscheint am Ende recht eindimensional, und vielleicht ist das der Grund, warum die Spannung mit der Zeit ein wenig abflacht – sind es doch bekannterweise immer die zwiespältigen Figuren, die am meisten faszinieren.

Alles dreht und wendet sich

Wo dem Stück die Grautöne fehlen, triumphiert dafür das Ensemble: Nina Mariel Kohler steckt als Coraline in knallgelben Gummistiefeln und spielt sie mit einer reizenden Herzhaftigkeit; bei Doro Mügglers Mutter, einer Anpackerin im farblosen Overall (Kostüme: Myriam Casanova), wird beides greifbar, die Überforderung wie auch die stille Zuneigung zu ihrer Tochter; und Wael Sami Elkholy gibt den Vater als gutmütigen, aber eher unsichtbaren Elternteil.

Klug gewählt sind auch die zwei Gerüstteile (Bühne: Sibylla Walpen), die sich auf der Bühne herumschieben lassen und immer wieder neue Szenerien ergeben. Alles dreht und wendet sich, und auf einmal ist nicht mehr so eindeutig, ob die schrulligen Nachbarinnen Ms. Spink und Ms. Spunk (nochmals Dominique Jann und Wael Sami Elkholy) in ihren üppigen weissen Reifröcken der Wirklichkeit entsprungen sind oder doch eher von einem anderen Planeten stammen. Dann hat «Otherworld» seine reizvollen Geheimnisse.

