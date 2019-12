«Wissenschaftliche Erkenntnisse können immer missbraucht werden»

Eines der Lieblingsbücher des 40-jährigen tschechischen Biochemikers, der seit 2013 an der Universität Zürich lehrt und forscht, ist der Agententhriller «Der Spion, der aus der Kälte kam» von John le Carré aus dem Jahr 1965. In diesem Roman gibt es kein Schwarz und Weiss, kein Gut und Böse, nur Grautöne und Zwischenstufen. Die Figuren bauen sich in dieser von Täuschung und Verrat geprägten Welt ihr eigenes moralisches System auf. Martin Jinek ist natürlich kein über Leichen gehender Spion; und die Welt der Wissenschaft ist kein mit Lug und Trug gedüngtes Minenfeld. Gleichwohl: Jinek war zwischen 2007 und 2012 als Post doktorand an der Berkeley-Universität in Kalifornien an vorderster Front an einer epochalen Entdeckung mitbeteiligt.

«Genome Editing» ging als Sensation um die Welt, hat seither Gentechnologie und Mikromedizin revolutioniert und gleichzeitig eine ganze Reihe von ethischen Fragen aufgeworfen - nach den Unterschieden zwischen Heilung und Verbesserung etwa, dem Design von Wunschkindern oder den Grenzen der Genmanipulation. Die Entwicklung der Genschere Crispr/Cas9 sei etwas, sagt Jinek am Besprechungstisch seines akkurat aufgeräumten Büros im Irchel-Campus der Universität Zürich, das uns unglaublich viel Macht verleihe, aber mit der Macht komme auch die Verantwortung. Er macht eine kurze Pause und fügt dann hinzu: «Der verantwortliche Gebrauch dieser Technologien ist für mich von grosser Bedeutung.»

«Es ist ein Game-Changer»

Crispr/Cas9 ist eine verblüffend einfache und in der Anwendung auch günstige Methode, mit der das Erbgut beliebig verändert werden kann. Erwartet hat Jinek eine solche Entdeckung nicht, als er 2007 zum Forschungsteam in Berkeley stiess. Das Team um die Leiterin Jennifer Doudna beobachtete bestimmte Bakterien und stellte fest, dass diese, wenn sie von einem Virus attackiert werden, ein Protein namens Cas zur Abwehr benutzen.

«Am Anfang des Projekts war uns klar, dass es sich um ein Verteidigungssystem handelt, die Bakterien bekämpfen mit einer Art primitivem Immunsystem virale Infektionen», sagt Jinek. Anfangs sei dieses System im Wesentlichen eine «Blackbox» gewesen, dessen Funktionieren im Zuge zahlreicher Experimente allmählich genauer verstanden wurde.

Das Cas9-Protein funktioniert wie eine molekulare Schere für die DNA; es wird mithilfe von Ribonukleinsäure programmiert, um das Erbgut des Virus zu erkennen und an bestimmten Stellen zu schneiden. Dadurch wird das Virenerbgut unschädlich gemacht, und die Infektion ist abgewehrt. Einen «Heureka-Moment» erlebten Jinek und das Team, als sie entdeckten, dass dieser vorher nie zuvor beschriebene Mechanismus vereinfacht und in komplexeren, zum Beispiel menschlichen Zellen beliebig programmiert werden kann. «Wir haben Grundlagenforschung betrieben», sagt Jinek, «als wir aber die molekularen Mechanismen entdeckten, realisierten wir rasch, dass der Einsatz dieses Werkzeugs gewaltige Konsequenzen in der Biotechnologie und in der Molekularmedizin haben wird. Es ist ein Game-Changer» - eine Innovation also, die alles verändert, eine Technologie auch, die unglaubliches Potenzial hat. «Ich bin überzeugt, dass Genome Edi ting das Leben der Menschen massiv verbessern wird», sagt Jinek, «sei es durch die Behandlung von Erbkrankheiten oder bei der Herstellung von resistenteren Pflanzen.» Bereits gibt es Verfeinerungen der Genschere, etwa das «Prime Editing». Mit dieser neuen Methode sollen 90 Prozent der krank machenden Genveränderungen korrigiert werden können.