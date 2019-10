«Wir bieten einen intuitiven Zugang an»

Besonders spannungsreich ist die Gegenüberstellung in der Abteilung «Geschichte», wo die fast cineastische «Flucht Karls des Kühnen» von Eugène Burnand, die sonst in einem Museum in Moudon hängt, auf ein ebenso monumentales Blutrot von Olivier Mosset trifft.

Dazu noch das «Massaker von Saint-Barthélemy» von François Dubois, eines der berühmtesten Bilder der Lausanner Sammlung, und ein beklemmendes Kriegstriptychon Vallottons: Fibicher mutet dem Publikum etwas zu. Er kann aber auch heiter: Der Musik in der Malerei widmet Fibicher zwei Räume, dann wird es wild: Thomas Hirschhorn, der gerade erst in Biel mit seiner Walser-Totalskulptur triumphierte, hat seine 1998 in der Kunsthalle Bern gezeigte Installation «Swiss Army Knife» wieder aufgebaut. Und zuletzt, im grössten Saal seines neuen Hauses, führt Fibicher in einem «Index zukünftiger Länder» vor, was sich sonst noch alles mit der Lausanner Sammlung anstellen liesse: Porträts, Gesten, Landschaften – und da, wie nebenbei, ein Hodler, der eben erst ins Museum kam.

Am Tag der offenen Tür habe ihm jemand ein Foto des Bildes auf dem Handy gezeigt, erzählt Fibicher, eine Erbschaft, für die keine Verwendung war. Jetzt hängt er da, der Genfersee, und zeigt, wie aus einem einzelnen Bild, einem Museum geschenkt, mehr werden kann als ein Staubfänger im Lager – und auch mehr, als es zuvor war: Teil eines grösseren, unerwarteten Ganzen.

Die Baustelle bleibt

Noch auf dem Weg zu einem Ganzen ist das neue Lausanner Museumsareal. Auf dem Platz vor dem Museum steht zwar schon die Installation «La Crocodile», ein Gemeinschaftswerk des französischen Skulpteurs Xavier Veilhan und des Schweizer Malers Olivier Mosset. Sie erinnert an die bekannte Güterlokomotive der SBB und damit an die Vergangenheit des neuen Museumsareals, das einst ein Depot der Bundesbahnen war.

Das Gelände der Plateforme 10 bleibt aber noch bis ins Jahr 2021 eine Baustelle. Erst dann wird das Gebäude fertig, welches das Museum für Photographie und das Museum für Design und angewandte Gegenwartskunst aufnehmen wird.

Die Ausstellung dauert vom 5. Oktober bis am 12. Januar.