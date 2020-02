Wie Österreich einen Nazi-Verbrecher verschonte

Irgendwann, gegen Ende des Films, sagt jemand: «Das Nazi-Problem wird sich biologisch lösen.» Der Satz ist in dieser Geschichte, die im Jahr 1963 in Graz spielt, nicht nur darum wichtig, weil wir von der Gegenwart aus beurteilen können, dass er nicht stimmt. Sondern auch, weil er jene Haltung ausdrückt, die dafür verantwortlich war, dass in Österreich die Verbrechen des Nationalsozialismus nie vollständig aufgearbeitet worden sind.