Wie man einen Elefanten erkennt

Selbst wenn Software mittlerweile besser Bilder oder Sprache erkennt als Menschen, braucht sie, bis es so weit ist, unendlich viele Anläufe. Um einen Elefanten sicher zu identifizieren, muss man einer künstlichen Intelligenz Tausende Bilder von Elefanten vorlegen, die entsprechend markiert sind. Jedem Kleinkind reichen dagegen zwei Beispiele, dann ist die Sache geklärt.

Gesunder Menschenverstand für Maschinen



Ähnlich funktioniert es im Bereich des autonomen Fahrens. Einem Teenager reichen 30 Fahrstunden, um halbwegs sicher unterwegs zu sein. Selbstfahrende Autos spulen Millionen Kilometer ab und sind immer noch nicht verkehrssicher.

Was den Maschinen abgeht, ist ein grundsätzliches Verständnis von Realität, so wie es Menschen in ihrer frühen Kindheit entwickeln. Eine mögliche Lösung sieht LeCun in einer Technik namens «Unsupervised Learning». Anders als bei den am häufigsten verwendeten Methoden, die entweder mit Belohnungseffekten arbeiten oder mit menschlicher Vorarbeit, zieht die künstliche Intelligenz in diesem Fall Muster aus bestehenden Daten. Sie erschliesst sich die Welt aus sich selbst heraus.

Maschinelles Lernen müsse das menschliche Vorbild nachahmen, so LeCun. Unsupervised Learning könne helfen, ein Modell der Welt zu imaginieren, mit dem Vorhersagen zu ihrem künftigen Zustand möglich wären. Mit anderen Worten, es würde ihnen gesunden Menschenverstand verleihen.