«Wie es nun weitergeht? Gute Frage!»

«Wir mussten die Dreharbeiten unterbrechen»

Felix Tissi, Filmemacher (Bild: Markus Forte)

«Wir hatten die erste von fünf Episoden abgedreht und waren mitten in der zweiten, als wir am letzten Dienstag die Arbeiten für meinen Film ‹Aller Tage Abend› unterbrechen mussten. Es ist ein Spielfilm – für meine Verhältnisse eine relativ grosse Produktion –, den wir in Bern und Umgebung drehen. Darin geht es um das Alter – und ein Grossteil der Schauspielerinnen und Schauspieler ist schon älter und gehört zur Risikogruppe. Selbstverständlich müssen wir die schützen. Filmarbeit geht nicht ohne Nähe, beim Spielen oder in der Maske ist es unmöglich, Abstand zu halten. Wir sind also vom Verbot des Bundesrates unmittelbar betroffen. Dazu kommt, dass einige der Schauspieler aus Deutschland oder Frankreich kommen, da gibt es Einschränkungen bei der Ein- und Ausreise.