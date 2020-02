Wenn eine Firma nichts als ein «bunter Furz» ist

In welches der rund 400 «Einhörner» weltweit würden Sie investieren?

In eines, das eine Verbindung zur physischen-analogen Welt hat. Zum Beispiel in Grail, das an Verfahren arbeitet, um Krebs durch Bluttests früh zu erkennen.

Gibt es bei den wenigen Schweizer Einhörnern Besonderheiten?

Man kann einen gewissen Anschluss an die Branchen feststellen, welche die Schweiz heute schon stark machen, also an die Pharmaindustrie mit Start-ups wie der Biotech-Holding Roivant Sciences oder an die Banken mit der Banking-App Numbrs.