Wangenspreizer zum Frühstück

Warum ich mir so etwas anschaue? Nun, das hat vor allem mit meiner fehlenden Widerstandskraft zu tun, wenn Facebook blinkende Frühstücksfernsehen-Clips in meinen Frühstücks-Feed schmuggelt.

Unlängst war in solch einer Sendung Detlef D! Soost zu Gast. Der Motivationscoach und ehemalige Castingshow-Juror («Ihr seid alle nur halbgar – nicht mehr Sushi, aber auch noch nicht fertig») hat nämlich ein neues Buch geschrieben mit dem Titel «Scheiss drauf, mach’s einfach». Dabei spielen zwei Dinge eine grosse Rolle: ein Massband und ein Wangenspreizer.

Aber von vorn. Wir Menschen sind ja grundsätzlich ängstliche Wesen: Wir zögern, den Job zu wechseln, schieben die Familiengründung und den Traumurlaub vor uns her. Das veranschaulicht Soost mit einem Massband aus Papier. Dabei steht ein Zentimeter für ein Lebensjahr. Und jetzt gehts los: Für jeden nicht gelebten Traum reisst er demonstrativ ein Stück davon ab, bis am Schluss vom eigenen Leben nicht mehr übrig bleibt als ein kleiner Schnipsel. Ohne Herzchen. Kurz: Man hats vergeigt.

Was dagegen tun? Hier kommt die Biochemie ins Spiel. Denn wenn wir am Morgen 30 Sekunden in den Spiegel lachen, so die Wissenschaft, werden Glückshormone ausgeschüttet. Und der Tag wird super, und nichts wird verpasst. Doch weil es anscheinend sehr anstrengend ist, 30Sekunden zu lachen, kann man dafür einen Wangenspreizer aus Plastik zu Hilfe nehmen. Normalerweise wird der zur Untersuchung der Zähne von Tieren verwendet. Dementsprechend sieht man damit auch aus wie ein Berggorilla, der beim Paarungsakt gestört wird.

Ja, was tut der Mensch nicht alles für sein Glück. Er begibt sich in Schweigeseminare, meditiert stundenlang auf hartem Boden und versucht auf dem Weg zur inneren Ruhe das Kitzeln in der Nase zu ignorieren. Oder er entledigt sich all seiner Möbel und zieht in einen Wohnwagen, in der Hoffnung, der Verzicht würde die menschliche Konsumgier im Keim ersticken.

Ich muss sagen, ich mag meine Möbel. Und ich mag es, mir die Nase zu kratzen, wann immer es mir beliebt. Und falls jemals ein Wangenspreizer den Weg zu mir finden sollte: Ich glaube, es macht mich viel glücklicher, wenn mein Gegenüber ihn trägt.