Vom Füfi zum Weggli zum Klone zum Don Quijote

Ja, werum eigentlech cha me nid ds Füfi u ds Weggli ha? Was isch das fürn e Philosophie? Liess sech übersetze mit: wird vernünftig, wird bescheide. Schprich: wird erwachse. Wöu Ching sy weder bescheide no vernünftig. Die wei geng ds Füfi u ds Weggli. Und irgendwie hei sie rächt. En ehrlechen Impuls. Sech am Tisch soufräch verhaute, de zwöi Mau Dessert wöue u nähr mööge, we me hässig wird. I liebe genau das Unvernünftige, Unlogische a Ching. Werum unlogisch? Ischs nid logisch, dass me ds Füfi u ds Weggli wott? S wird eifach mit dr Erziehig abtrainiert, drmit me nid z aamassend derhärchunnt. Klar, Gseuschaft funktioniert nume, we sech d Lüt a gwüssi Regle haute. U eini isch, nid aues z wöue.

Vilicht blyben i dert es Ching: I wott i de schöne Bärge sy u glychzytig ir Schtadt an ere Fiumpremiere von ere Fründin. I wott myni Rueh u glychzytig viu Fründe um mi ume. I wott schaffe u glychzytig e schönen Abe mit ere Fründin. U zwar äbe nid einersyts oder angersys: sondern glychzytig! Itz, glychzytig, beides! Ja, i bruuchen e Klon vo mir. Nid, wöu meh vo mir dr Wäut würd guet tue. Sondern wöu i glychzytig mehreri Sache chönnt mache. I brüücht gloubs grad drei, vier Klone.

I wott meditiere, zuer Rueh cho – u glychzytig usbüchse, mi verbrönne. Dr Joseph Beuys het gseit: «Jeder Mensch muss sich verschleissen. Wenn man noch gut ist, wenn man stirbt, ist das Verschwendung. Man muss lebendig zu Asche verbrennen, nicht erst im Tod.» Das gfaut mr irgendwie geng wider. En Hommage a d Unrueh, a ds Unbequeme. Z viu wöuen isch unbequem. Ds Füfi u ds Weggli wöue, isch nid gmüetlech, sondern aaschträngend, me schtosst a Gränze, a d Gränze vom Mögleche. S tuet eim in e Würklechkeit, wo nid ds Voukommene dr Ton agit, nid ds Paradies – sondern ds Nie-ganz-Voukommene.

Das Dänken über d Rueh und Unrueh geit natürlech wyt zrügg. «Der Herr» seit ir Genesis, Kapitel 4, zum Kain: «Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein.» E Fluech. Ds Kainsmal. Aber d Unrueh mobilisiert o Chreft. Fantasie. Kreation. Luscht. D Wäut wöue verschtah. S git ja viu z tüe. S isch nid unbedingt Zyt für Gmüetlechkeit.

Ömu sitzen ig itz im Zug zrügg vor Schtadt i d Bärge, sächs Schtund Zugfahre für ei Fium. Crazy. Aber het sech glohnt. Vilicht grad wöus crazy isch. Vor em Fänschter grad es Windrad vo Calandawind. I sueche o geng Wind. Gloube nid a Schtiuschtand. Don Quijote lässt grüssen. Es Lieblingsbuech, ha drum o scho es Stück drzue realisiert. Wöu är het: aues wöue.