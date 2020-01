Untote im Gesicht

Wie Liv Tyler diesen Rat umsetzt, kann man auf Youtube in ihrem Video sehen (oder wahlweise auch in einem ihrer Berufskolleginnen wie Gwyneth Paltrow). Während 16 Minuten führt die Schauspielerin ihre Zuschauer durch ihre nicht weniger als 25 Schritte umfassende Beauty-Routine. Und sie verrät zwischen dem Auftragen einer blauen Gesichtsmaske («o.k., jetzt sehe ich aus wie ein Schlumpf») und dem Schwenken einer Flasche mit einem Gesichts-Smoothie aus Sellerie, Gurken und Äpfeln («Dein Körper liebt grüne Dinge») ihr Geheimnis für junge Haut: Man muss abgestorbene Hautzellen so schnell wie möglich entfernen. Als Beauty-Inspiration hängen im Hintergrund an der Wand ihres New Yorker Badezimmers Fotografien ihrer Mutter und Grossmutter.

Wenn ich in meinem Badezimmer in den Spiegel schaue, sehe ich im Hintergrund weisse Fliesen mit Kalkflecken. Und wenn Liv Tyler bei Schritt 17 angekommen ist («Jetzt benutze ich Augentropfen, um das Rot rauszukriegen»), habe ich noch nicht mal die Zähne geputzt. Ein Peeling habe ich zum letzten Mal in meiner Pubertät gemacht. Wie viele abgestorbene Hautzellen wohl im Moment als Untote in meinem Gesicht ihr Unwesen treiben? Manchmal des Nachts, wenn es ganz still ist, höre ich sie, wie sie sich geifernd und schmatzend über meine lebenden Hautzellen hermachen.

Sowieso hat der körperliche Zerfall bei mir in letzter Zeit offensichtlich an Fahrt aufgenommen. Nicht nur die Haut wird ab 30 Jahren dünner, sondern auch die Schleimhaut und das Bindegewebe der Nase: Man beginnt zu schnarchen. Dazu kommen Muskelschwund, die Wände meiner Arterien werden dicker, was den Blutdruck erhöht. Immerhin: Wenn alles gut läuft, fängt mein Gehirn erst mit 65 an zu schrumpfen.

Umso erfreuter war ich, als ich unlängst in dieser Zeitung folgenden Titel las: «Kulturgenuss verlängert das Leben». Der Besuch von Museen und Galerien, von Theatern, Konzerten und Opern senkt laut einer britische Studie das Sterberisiko. Bereits ein bis zwei kulturelle Unternehmungen pro Jahr vermindern das Risko um 13 Prozent. Und wie bei Liv Tylers Beauty-Programm gilt auch hier: Mehr ist mehr. Denn wer noch öfter ins Theater geht, kann es sogar um bis zu 31 Prozent verringern.

Der Besuch von kulturellen Veranstaltungungen gehört zu meinem Job. Ich kann also behaupten, dass mein Beruf mein Leben verlängert. Vorausgesetzt, dass mich das kulturelle Angebot nicht zu sehr aufregt, denn das würden die Wände meiner Arterien wohl gar nicht goutieren.

Doch trotz allem wartet ein Teil in mir immer noch auf die Studie, die beweist, das auch etwas anderes das Leben verlängert: das Nichtstun.