Untergang des Abendlands (in der Badi, schon wieder)

www.20min.ch, 21:09: Riesige Badehilfen und aufblasbare Stand Up Paddles sorgen in Badis für brenzlige Situationen. Eine Bademeisterin schlägt Alarm.

Silvan, 21:11: Ist ja wohl wieder ein neuer rücksichtsloser Ego-Trip von Einzelnen: selber möglichst viel Raum einnehmen, die anderen können sich drumrum arrangieren.

Otto Normalo, 21:15: Der Plastik bleibt dann im Gewässer & die Tiere danken.

Fred, 06:58: Hauptsache wir haben Ohrenstäbchen und Trinkhalme aus Plastik verboten, da mag es doch so ein paar Riesen-Plastik-Viecher schon leiden.