Das Schlachthaus-Theater wird zum Newsroom

Vielleicht lesen Sie diese Zeilen tatsächlich auf Zeitungspapier. Sie haben sich den «Bund» gekauft, weil Sie am Bone Performance Art Festival waren und jetzt wissen wollen, was die Journalistin über den Abend denkt. Wahrscheinlicher ist: Sie lesen diesen Artikel digital. Vielleicht, weil ein Bekannter ihn auf Facebook geteilt hat. Was Sie dabei möglicherweise nicht wissen: Hier bestimmt ein Algorithmus, welche News Sie zu sehen bekommen. Und dieser selbst lernende Algorithmus ist mittlerweile so komplex, dass ihn selbst die Menschen nicht mehr verstehen, die ihn geschrieben haben. Welche Informationen also den Weg zu uns finden, wird bestimmt von Computerprogrammen, die uns völlig entglitten sind.