Unlogisches

Es paar Usdrück u Redensarte, wo me geng wider ghört, sy rein sprachlech gseh eigentlech zimlech komisch oder sogar klar faltsch. Ir Umgangssprach spile «Regle» äbe ke wichtigi Rolle, entscheidend isch, was sech uf der Strass düresetzt. U we eim öppis Faltsches gnue mängisch um d Ohre ghoue wird, meint me irgendeinisch, es sygi richtig, und nomal chli speter heisst’s, das syg jitz äbe typisch bärndütsch.