Und alles endet in Tränen

Nach Robert McKees inspirierendem Wälzer «Story» entdecke ich in London ziemlich unerwartet einen neuen Lehrmeister in Sachen Dramaturgie: «The Spurs!» Die Fussballer von Tottenham Hotspur führen in der Champions League eindrücklich vor, wie der perfekte Spannungsbogen aussieht. Im Viertel- und auch im Halbfinal bereits so gut wie ausgeschieden, dreht das Londoner Team in schier aussichtslosen Situationen den Spiess völlig unerwartet zweimal noch um.

Erst wird Manchester City aus dem Turnier geworfen, dann sichert der Brasilianer Lucas Rodriguez Moura da Silva den Spurs im Halbfinal gegen Ajax Amsterdam mit einem Hattrick – und dem Siegestor in letzter Sekunde – nicht nur die Finalqualifikation von heute Samstagabend, sondern auch den grössten Triumph ihrer Geschichte.

Die internationale Presse feiert den Spurs-Manager wie einen antiken Helden: «Mauricio Pochettino schaffte es», schreibt die spanische Zeitung «Ás», «die Seinen glauben zu lassen, das nichts festgeschrieben ist und dass es auch eine Art zu leben ist, sich gegen das Schicksal aufzulehnen.»

Das vollgestopfte Blind-Beggar-Pub, wo mein Sohn und ich diese Hitchcock-Spiele auf Grossleinwand verfolgen, explodiert vor Emotionen. «Come on you Spurs!», singen die Fans. Wildfremde Menschen umarmen uns, und unserem wortkargen Nachbarn, der wie ein Maikäfer strahlt, laufen Tränen über die Wangen. Bei aller Freude über das tolle Spiel bin ich aber auch etwas eifersüchtig. Was sich in der Johann-Cruyff-Arena an Zuspitzungen, emotionalen Tief- und Höhenflügen abgespielt hat, ist nie und nimmer zwischen zwei Buchdeckel zu kriegen.

Mir wird klar: Harry Kane, Heung Min-son und Lucas Moura stürmen nicht nur aufs gegnerische Tor, sondern «straight on» auf unsere Emotionen. «This is really a great story!» Am Schluss weinen alle: Sieger, Besiegte und Zuschauer. Zuschauertränen sind vor allem im Filmbusiness das höchste aller Ziele. Nur wer sein Publikum zum Weinen bringt, lernt man im Drehbuchseminar, hat das ganze Potenzial seiner Geschichte ausgereizt.

In der englischen Politik scheint man sich das neuerdings sehr zu Herzen zu nehmen. Am 24. Mai erlebte die langfädig gewordene Brexit-Soap einen völlig unerwarteten Höhepunkt. Premierministerin Theresa May gab unter Tränen ihren Rücktritt bekannt. Seit diesem Augenblick fiebert England und die ganze Welt wieder der zweiten Staffel des Brexit-Dramas entgegen. «The Times» titelte am Tag danach: «It all ends in tears.»