Wo die wilden Kerle spielen

Nicht alle Plätze waren besetzt in der Schiffbaubox: Die Corona-Krise war auch an der Premiere von «Leonce und Leonce» deutlich spürbar; schon an der Ticketkasse hing ein Desinfektionsmittelspender fürs Publikum. Und Hausherr Nicolas Stemann liess es sich nicht nehmen, zur Begrüssung ein paar Worte über unsere «seltsamen Zeiten» zu sprechen, in denen keiner weiss, was der nächste Tag fürs öffentliche Leben bringt – und ob diese Premiere einen temporären Abschied von den Aufführungen markiert.