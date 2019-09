«Wir sind hier alle keine Despoten!»

Bereits zwei Wochen lang haben sie für ihren Auftakt am Schauspielhaus Zürich geprobt und weitere zwei Wochen für die neue Arbeit, die im Oktober Premiere hat. Und sie haben sich herangespürt an den Geist, der im Haus der neuen Intendanten Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg wehen könnte.

«So einsam wie in der Schweiz war ich noch nie zuvor.»Christopher Rüping

Es sei es nicht ganz ohne gewesen, beide Produktionen im Kopf auseinanderzuhalten und sich zu konzentrieren – auch wenn sie nicht à la Method Acting komplett in die Figuren eintauche, gesteht Maja Beckmann. Hier die Wiederaufnahme von Miranda Julys «Der erste fiese Typ» – ein Fest für zwei Schauspielerinnen, wobei die Rolle der jungen Frau neu mit Henni Jörissen besetzt ist und sich an der Inszenierung einiges geändert hat. Und da das Entwickeln der Premiere «Früchte des Zorns» nach John Steinbeck, die für Oktober geplant ist.

Aber gerade im Chaos und in der Freiheit von festgezurrten Strukturen stecke auch eine produktive Kraft, betont Rüping. Wir trafen die beiden im Schiffbau vor einer Probe zu «Früchte des Zorns».

Was sind Ihre ersten Eindrücke vom Leben hier?

Beckmann: Hmmm. Ah, sehen Sie, jetzt habe ich erst mal überlegt vor dem Antworten: Das ist ja ein sehr schweizerischer Reflex. Nicht unüberlegt losrattern, erst mal nachdenken. Meine Familie fehlt mir schon sehr – mein 22-jähriger Sohn, aber auch die Kinder meiner vier Geschwister, von denen drei auch Theatertiere sind. Ich gebe zu, ich habe momentweise ganz doll Heimweh. Aber es ist grossartig, hier Theater gestalten zu können. Und dass unsere «Theaterfamilie» dabei ist – so abgelutscht dieses Wort klingt: einfach wunderbar! Also etwa auch Nils Kahnwald, Wiebke Mollenhauer, Lene Schwind und Jonathan Mertz.

Rüping: Für mich ist das eine völlig neue Zürich-Erfahrung. Bis jetzt bedeutete Leben in der Schweiz für mich vor allem eines: Einsamkeit. Während meines vierjährigen Hamburger Regiestudiums verbrachte ich ein halbes Jahr als Austauschstudent an der Zürcher Hochschule der Künste. Ich sehe mich im Studentenwohnheim in Wollishofen am Fenster stehen, es fallen dicke Schneeflocken, es ist kalt. So einsam wie da war ich nie zuvor oder danach. Dieselbe Einsamkeit durchzog auch meine Zeit hier 2015 als Regisseur von «Frühstück bei Tiffany». Noch ist es warm, aber ich sag mal: Winter is coming – und der Winter hier kann hart sein. Aber ich glaube, es entsteht gerade eine tolle Gemeinschaft.