Wandlungen und Verwandlungen

Neben Glössner erscheint auch Gilles Tschudi, ein weiterer langjähriger Schlüssel-Akteur des Theaters, im neuen Spielplan. In «Smith & Wesson» geht es um zwei Männer und eine Journalistin, die sich in einem Fass über die Niagara-Fälle stürzen will. Markus Keller inszeniert Alessandro Bariccos Stück als Schweizer Erstaufführung. Auch «Furor» von Lutz Hübner und Sarah Nemitz wird hierzulande zum ersten Mal gespielt – das Stück zeigt, wie Politik und Medien die Abgehängten der Gesellschaft manipulieren.

Markus Keller hat in seinem letzten Spielplan aber auch für leichtere Stoffe gesorgt. Die Komödie «Ziemlich beste Freunde» (nach dem Film «Intouchables») läuft zu Silvester, und zum ersten Mal wird im Effinger-Theater ein Stück von Theresia ­Walser gespielt: «Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel» ist eine ätzende Komödie über drei Diktatorengattinnen.

Ein Publikumsrekord

Kellers designierter Nachfolger Alexander Kratzer führt in der kommenden Saison zweimal Regie. Zum einen bei «Einer flog über das Kuckucksnest», zum anderen bei «Die Verwandlung» nach Franz Kafka. Wie genau der Österreicher, der die künstlerische Leitung ab der Spielzeit 2020/21 übernimmt, die Insektwerdung des Gregor Samsa auf die Bühne bringt, ist noch offen.

Eine zumindest sanfte Verwandlung soll auch das Theater an der Effingerstrasse unter der neuen künstlerischen Leitung erfahren. Markus Keller bleibt dem Haus, das er 1996 zusammen mit Ernst Gosteli übernommen hat, allerdings als Geschäftsführer erhalten – und auch als Regisseur. Dass künftig aber ein anderer den Spielplan erstellt, darüber ist Keller gar nicht so unfroh: «Es war immer eine vertrackte Sache, eine gute Mischung zu finden aus Stücken, die beim Publikum sicher gut ankommen, und etwas riskanteren Stoffen.»

Besonders gut gelungen ist das in der aktuellen Spielzeit, welche diesen Juni zu Ende geht. Sie dürfte, was die Publikumszahlen angeht, die erfolgreichste in der Geschichte des Theaters werden.

Alle Daten und Stücke: www.dastheater-effingerstr.ch