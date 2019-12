Schneewittchen ravt durch die Klimaapokalypse

Herbert Fritsch hatte seinem umwerfenden Märchenabend für Erwachsene am Pfauen, «Grimmige Märchen», 2017 durchaus mehr Abgründigkeit und grabesdunkle Offenheit verliehen. Die heillosen Gestalten sprangen in einer erstickenden Welt aus bunten Monsterkissen auf Trampolinen auf und nieder, als liefe gerade eine Kindergeburtstagsparty aus dem Ruder. Und sie sprachen dabei, ohne grosse Zusätze, die alten, blutigen Märchentexte mit den vielen toten Kindern und drakonischen Strafen, dem Hunger und Elend und dem scheinbaren Heiratsglück.

Herbert Fritschs Hochdruck-Hopsen zwischen Kaspertheater und Horrortheater, zwischen Abstraktion und Körperlichkeit, Geblödel und Grausamkeit war wie eine kalte Hand: So viel Entsetzen, so viel Schauer über die echte Not im Märchenwunderland war auf der Bühne nie.

Aber Stemann strebt nicht nach zeitloser und strenger Kritik an den Verhältnissen, die ungerecht waren, sind und bleiben werden. Sondern der Bühnenentertainment-Master flachst sich bereits in der Kinderfassung munter durch die Reizwörterliste von «Ausländer» über «politisch korrekt» bis «vegan», von Trump-Zitaten bis AfD-Slogans – und will den zuguckenden Bibis und Tinas trotzdem den Traum von einer fairen, feministischen Regenbogen-Green-Deal-Zukunft nicht nehmen. Zumindest nicht ganz. In all die Ironie lässt er, frei nach Nicole, von ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe summen. Und seine tollen Theaterleute schunkeln in dieser Politcomedy derart ansteckend mit, dass am Ende alles jubelt.

«Schneewittchen» für Erwachsene: 10.12., 26.12., 8.1.2020, 28.1.. Mehr Informationen finden Sie hier.