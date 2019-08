Jazz zum Kaputtlachen

Er singt: «Nackt in der Diskothek, niemand sieht mich.» Der Saal brüllt. Zwei Stunden sind an diesem Sonntagabend gespielt im Dracula-Club, diesem exklusiven Clubhaus, und Helge Schneider kann jetzt sagen und singen, was er will. 250 Menschen lachen. Sie tun es, wenn er kurz zur Panflöte greift. Sie tun es, wenn er sich eine Perücke auf den Kopf legt, den Taktstock schwingt oder in genuschelten Englisch Bluegrass persifliert.