Warten ist die Hölle – in Damaskus oder in Zürich

Das klingt zum Beispiel so: «Du weisst sehr gut wie einen Mann in Syrien geht in die Armee: Niemand fragt mich nach meiner Meinung, ob ich gehen möchte oder nicht. Sie nehmen mich wie eine alte Sache/ eine schmutzige Kartoffel, die geworfen werden muss», tippt die Figur Waddah, der in der ostsyrischen Stadt Deir ez-Zor festsitzt, ins Handy.

Und die Protagonistin Maya in ihrem neuen Zürcher Zuhause antwortet: «Entschuldigung! Entschuldigung! Ich fange schon zu vergessen an, ich muss, weil ich wie jeder andere normale Mensch hier leben kann. Ich sollte normal leben. Ich bin in 21 Jahre alt. Vergessen jetzt anfangen, besser als später.»

Ein Ohr fürs Untergrundrauschen



Ursprünglich hatte Kheir, die in Damaskus einen Bachelor in Theaterwissenschaft erwarb, bevor sie 2016 erstmals für ein Schreibatelier in die Schweiz kam, den neuen Text loslösen wollen von der dauerpräsenten Syrien- und Fluchtthematik. Inspiriert von Thornton Wilders Dreiakter «Our Town» stand ihr der Sinn nach einem Stadtstück, welches das existenzielle Grundrauschen zwischen den Menschen einfängt.

Doch während des Schreibprozesses – «am Neumarkt liess man mir völlige Freiheit!», schwärmt die Dramatikerin, die manchmal selbst auf der Bühne steht – merkte sie: Das geht gar nicht so einfach. Die Fragestellungen verflochten sich.

Nein, man müsse am Theater nicht zwingend politisch sein, unterstreicht Kheir, aber auch der Theaterglitzer sei kein Must. Es zähle, den Zuschauer reinzuziehen, zu affizieren, Gedanken anzustossen. Und die Exilautorin kann und will nicht so tun, als berührten sie die Verhältnisse nicht mehr.