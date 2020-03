«Eine Sängerin kann zu Hause eine Partie lernen»

Alle Konzerte und Aufführungen bei Konzert Theater Bern (KTB) sind bis Ende April abgesagt. Ist der Betrieb komplett eingestellt?

Was die künstlerischen und die technischen Bereiche anbelangt, ja. Gemäss den Weisungen des Bundesrates vom Montag sind sämtliche Ensembleproben abgesagt. Bis vorerst 4. April finden auch keine Einzelproben statt, und in den Ateliers wird ebenfalls nicht gearbeitet. In den Bereichen Marketing, Administration und Kasse dagegen arbeiten wir weiter.