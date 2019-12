Ein Schnitt, und ab in die Pastete

Man kann den Barbier Benjamin Barker verstehen, der sich nun Sweeney Todd nennt: Vor Jahren durch den korrupten Richter Turpin zu Unrecht in die Verbannung geschickt, weil jener ein Auge auf Barkers schöne Frau Lucy geworfen hatte, kommt er zurück nach London. Hier will er Frau und Tochter wiederfinden – und Rache nehmen. Dass Tochter Johanna nun des Richters Mündel ist, macht es nicht einfacher, und dass sich Todds Freund Anthony in sie verliebt, auch nicht.