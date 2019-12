Er hat 2012 Millionen begeistert, der Film von Eric Toledano und Olivier Nakache, in dem zwei «Unberührbare», ein flegelhafter Kleinkrimineller aus der Banlieue und ein querschnittgelähmter Milliardär, zu «ziemlich besten Freunden» werden. Aber wie immer, wenn Markus Keller aus einem Film ein Bühnenstück macht, weiss man am Ende nicht, was man besser finden soll: die jederzeit verfügbare digitale Konserve oder das lebendige, einmalige Theatererlebnis.