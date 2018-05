«Wir entwickeln gemeinsam eine Fantasie»

Die Zeit ist vorgerückt. Florentine Klepper schultert den Rucksack, sie muss gehen. Hektisch wirkt sie aber nicht. «Wir sind mit den Proben im Plan», sagt die deutsche Regisseurin im Foyer des Berner Stadttheaters. Am Samstag hat hier «Katja Kabanova» Premiere. Es sei ihre erste Auseinandersetzung mit Leos Janaceks Oper, sagt Klepper, die weltweit für ihre Vielseitigkeit bekannt ist. Mit der gleichen Leidenschaft und Sorgfalt inszenierte sie Barockopern, Schauspiele und zeitgenössisches Musiktheater – und auch mal ein Kinderstück.

In Bern ist die 42-jährige Münchnerin keine Unbekannte. Vor zwei Jahren hat sie im Kubus (der provisorischen Spielstätte des Stadttheaters auf dem Waisenhausplatz) «Hanjo» des Japaners Toshio Hosokawa auf die Bühne gebracht. Obwohl es sich um ein zeitgenössisches Werk handelte, wurde die Oper in Kleppers sensibler Umsetzung zum Publikumserfolg.

Hoffnung löst sich in Luft auf

Draussen über dem Kornhausplatz wird es plötzlich dunkel. Es donnert und blitzt so überraschend, dass man meinen könnte, die Opernregisseurin hätte gerade eine Regieanweisung gegeben, die umgesetzt wird. Ein Gewittersturm bricht über die Altstadt herein. Auf einen Schlag ist es November mitten im Mai. Das Naturschauspiel passt perfekt zum Stoff, mit dem sich Klepper drinnen auf der Bühne auseinandersetzt. «Katja Kabanova» basiert auf einem Drama des russischen Dichters Alexander Ostrowski. Sein Titel lautet «Das Gewitter».

Der tschechische Komponist Leos Janacek hat es Anfang des 20. Jahrhunderts in eine aufwühlende Musik gepackt. Schon nur bei der Probe mit dem Berner Symphonieorchester treffen einen die Klänge wie eine Naturgewalt. Da wachsen musikalische Motive aus dem Orchestergraben und gehen im Ohr auf wie die Saat in einer aufgebrochenen Ackerscholle. Durch die herbe Harmonik donnern Rhythmen.

Man hört in Abgründe hinein und erlebt, wie Janacek zarte Melodien wie Regenbogenbrücken über den brodelnden Untergrund spannt. Die Hoffnung, die sie verkünden, löst sich hier allerdings in Luft auf. Nach 90 Minuten endet das Stück im Wasser. Katja, die Titelfigur, wählt den Freitod.

«Eine verheiratete Frau, die fremdgeht, hat heute viel mehr Spielräume, ihr Leben zu gestalten.»

Florentine Klepper versteht den Suizid als Ausbruch aus der bürgerlich-patriarchalen Welt, in der Katja gefangen ist – das Stück spielt Ende des 19. Jahrhunderts in einer russischen Kleinstadt. Aber sie sieht darin noch mehr: «Es ist auch ein Ausbruch aus dem Gefängnis der eigenen Schuldgefühle.» Katja Kabanova hat in ihrer verzehrenden Sehnsucht einen Ehebruch begangen.

Spielräume aufzeigen

Weshalb das Werk nach der umjubelten Uraufführung im Jahr 1921 etwas in Vergessenheit geriet (in Bern wurde es das letzte Mal 1997 gezeigt), weiss Florentine Klepper nicht. «An der Musik kann es nicht liegen.» Sie wird die Handlung im zeitlichen Kontext der Entstehung erzählen, aber auch aus heutiger Sicht.

«Eine verheiratete Frau, die fremdgeht, hat heute viel mehr Spielräume, ihr Leben zu gestalten», sagt sie. «Wenn sie trotzdem der Meinung ist, das Leben sei nicht mehr lebenswert, spielen innere Zwänge und Nöte eine Rolle.» Sie sieht Katja Kabanova auch als Opfer ihrer eigenen Ansprüche. «Das hat viel mit uns heute zu tun. Auch wir haben hohe Erwartungen an uns selbst. Und auch wir müssen uns überlegen, wie und wer wir sein wollen.»

Oft gehe es darum, den Schein zu wahren, aber seine Freiheit zu leben. Dass es sich hier (wie bei «Hanjo») um eine Oper handelt, in der eine Frau im Zentrum steht, spielt für die Regisseurin aber keine zentrale Rolle. «Es hat nichts mit dem eigenen Geschlecht zu tun, an welchen Themen ich hängen bleibe.» Sie überlege sich, was in einem Stück verhandelt werde, interessiere sich für die Nöte und Ängste der Figuren. «Wenn ich dazu etwas zu sagen habe, nehme ich einen Regieauftrag an.» Aus diesem Grund, sagt sie, käme es ihr auch nie in den Sinn, eine «Zauberflöte» zu inszenieren.

Gefangen im Figurenkabinett

Janaceks Oper beginnt mit einer vierminütigen Ouvertüre. Das bedeutet eine Knacknuss für die Regie: Es passiert szenisch nichts. Dennoch erzählt die Musik bereits die ganze Geschichte. Mit einem Regieeinfall, bei dem formal eine Fallhöhe entstehe, will die Regisseurin diese Herausforderung angehen. Nur so viel: Die Oper beginnt mit einem überdimensionierten Figurenkabinett. Die gesellschaftliche Erstarrung, in der «Katja Kabanova» spielt, soll durch archetypische Puppen sichtbar gemacht werden. «Die Charaktere sind in Körpern eingezwängt, in denen sie sich nur begrenzt bewegen können», so Klepper.

Obwohl der Komponist Leos Janacek zusammen mit dem Schriftsteller Max Brod auch eine deutsche Fassung seiner Oper erarbeitet hat, kommt in Bern die tschechische Fassung auf die Bühne. Weshalb? Sie sei erstaunt gewesen, sagt Klepper, wie sehr die tschechische Sprache und die Musik zusammengingen. «Wenn die Sänger musikalisch richtig agieren, sind sie auch in der Aussprache auf dem Punkt. Und umgekehrt.» Die Musik sei hier das «verkomponierte Wort». Die Sängerinnen und Sänger werden mit einem Sprachcoach auf ihre Aufgabe vorbereitet. Klepper ist übrigens überglücklich mit dem künstlerischen Personal, das ihr das Stadttheater zur Verfügung stellt. Mit Johanni van Oostrum, welche die Titelfigur singt, verbindet sie eine langjährige Freundschaft.

Auch für die Besetzung der Kabanicha mit einer «waschechten» Bernerin hat sie nur lobende Worte. «Ursula Füri-Bernhard bringt für ihre Rolle die Erfahrungen internationaler Häuser mit. Sie macht ihre Sache grossartig.»

Dass für eine Gastregisseurin die Zeit stets knapp ist, um an einem Haus die Sängerinnen und Sänger und ihr Potenzial kennenzulernen, ist für sie kein Problem. Man entwickle über die Jahre ein Sensorium dafür, Menschen in kürzester Zeit zu erfassen, sagt sie. Und dann verstehe sie sich ja nicht als Befehlshaberin am Set: «Ich bin ein Teamplayer», sagt die Regisseurin. «Wir bewegen uns während des Probenprozesses gemeinsam zum Ziel.» Es gehe ihr darum, zusammen eine gemeinsame Fantasie zu entwickeln. In Bern funktioniere das gut. «Der kreative Prozess ist idealerweise kein Kraftakt, sondern wie hier eine Freude.»

Premiere im Stadttheater Bern: Samstag, 19. Mai, 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen bis 27. Juni. www.konzerttheaterbern.ch (Der Bund)