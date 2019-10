Wie man einen Film abpaust

Schauspieldirektor Cihan Inan hat «Der grosse Diktator» als Erster fürs deutschsprachige Theater adaptiert, und, es sei vorweggenommen, der Abend im Berner Stadttheater ist eine einzige grosse Verbeugung vor dem Filmgenie.

Chaplin hat im Jahr 1939, Deutschland war eben erst in Polen einmarschiert, eine Parodie auf Adolf Hitler geschaffen, die auch heute noch mit ihrer Hellsichtigkeit verblüfft. Der mit der Figur des «Tramp» weltberühmt gewordene Stummfilmstar spielt in seinem ersten Tonfilm einen jüdischen Friseur, der im Ersten Weltkrieg verletzt wird und sich nach einem Gedächtnisverlust und jahrelangem Krankenhausaufenthalt in einer von faschistischem Despotismus durchdrungenen Welt wiederfindet.

Wo bleiben die Denkspuren in die Gegenwart? Gabriel Schneider und Stefano Wenk als trottelige Nazi-Elite. (Foto: zvg/Annette Boutellier)

Auf der anderen Seite der Parallelhandlung, und ebenfalls von Chaplin verkörpert, steht Adenoid Hynkel, der Diktator des fiktiven Landes Tomanien, der einen Feldzug nach Osterlitsch plant.

Zuerst will er, der sich eine arisch blonde Welt herbeifantasiert, die jüdische Bevölkerung, danach alle Brünetten auslöschen. Diese Parodie eines kindisch-obsessiven und dabei ausgeprägt dumpfbackigen Machthabers ist so präzise wie irrwitzig, und in Bern kommt Gabriel Schneiders geschmeidige Interpretation dem zeitlosen Slapstick Chaplins sehr nahe.

Auch Hynkels Kunstsprache – «Schtonk!» ist wohl ihr bekanntestes Idiom – entwickelt auf der Bühne des Stadttheaters ihre Wirkung: dieses Bellen, Knurren, Geifern, Keifen, diese böse zischende und brutal rollende Konsonantengeilheit, mit der Chaplin Hitlers Überwältigungsrhetorik als hohles Gefasel entlarvte.

Wie frisch ab Schulbuch

Cihan Inan nimmt in seiner Adaption einleuchtende Straffungen vor und setzt dafür eine Erzählerinnenfigur ein. Chantal Le Moign fasst aber nicht nur das im Theater Unzeigbare in Worte, sie spielt im Grunde eine Figur mit Kommentarfunktion, ja, eine Mensch gewordene Fussnote am Bühnenrand, die Zusatzwissen vermittelt und die historischen Umstände erklärt.

Gut gemachte Imitationsartistik: «Der grosse Diktator» am Stadttheater (Foto: zvg/Annette Boutellier)

Das ist zwar überaus verdienstvoll – schliesslich leuchtet das Visionäre von Chaplins Komik vor allem mit Blick auf die Entstehungszeit des Filmes ein –, klingt in Inans Stücktext aber oft wie frisch ab Schulbuch.

Das wirklich Dringliche bleibt dabei aussen vor: die verblüffende Ähnlichkeit etwa zwischen dem Filmstar und dem Führer, welche die eigentliche Triebfeder für «The Great Dictator» und seine Erzählung ist, dieses fast unheimliche Doppelgängertum der beiden wachsgesichtigen, dunkelhaarigen Männer, die nicht nur den Oberlippenbart gemein hatten, sondern auch das Geburtsjahr.

Trottelige Elite

Nur wenige Tage nacheinander geboren, stammten beide aus einfachen Verhältnissen, und entgegen aller biografischen Wahrscheinlichkeit jubelten beiden später die Massen zu. Nur, dass der eine die Menschen zum Lachen brachte, der andere es ihnen raubte.

Chaplin schrieb in seinen Memoiren, und man kann das Schaudern darüber zwischen den Zeilen lesen, dass es leicht auch umgekehrt hätte sein können. Nichts davon aber in Inans Erzählerinnentext, sondern Sätze, dürr wie Zwieback: Chaplin habe «ein Millionenpublikum aufgerüttelt», und die Szenen im Film, die auf Pogrome und die Reichskristallnacht anspielen, seien «historisch gesehen von revolutionärer Schärfe».

Auf der Bühne indes wird vom Subtext nicht gross Notiz genommen. Konstantina Dacheva hat den Raum mit verschiebbaren Gerüsten flexibel möbliert, die einerseits als Hynkels Imponierbauten in den Bühnenhimmel ragen, andererseits den Hinterhof im jüdischen Ghetto markieren. Hier setzt sich der zerstreute Friseur gleichzeitig gegen Hynkels Sturmtruppen zur Wehr und knüpft zarte Bande mit der Wäscherin Hannah (Daniela Luise Schneider).