Sinnlos berauscht

Wenn es im Theater regnet, dann fast immer vor einer Umbaupause. Das hat einen trivialen Grund: Der überschwemmte Bühnenboden muss wieder getrocknet werden, bevor es weitergehen kann – und das dauert. Dem deutschen Regisseur Sebastian Klink sind solche Pragmatismen egal. Bei ihm regnet es in der ersten Szene. Dann müssen eben die Techniker beim Moppen helfen.

Für Klink sind keine Effekte zu teuer, das macht der frühere Volksbühne-Regisseur an diesem Abend gleich zu Beginn klar. Gröbere Kniffe sind in der Vidmar 1 aber auch nötig, denn hier zeigt Konzert Theater Bern zur Saisoneröffnung einen Jahrhundertroman: Robert Musils «Der Mann ohne Eigenschaften». Bis zu seinem Tod 1942 hat der österreichische Autor an seinem Lebenswerk geschrieben, von dem er 1930 und 1933 je einen Teil veröffentlicht hat.

Von der Kamera umkreist

Der Roman blieb unvollendet und umfasst doch über 2000 Seiten, die wohl nur die gewissenhaftesten Germanistikstudenten wirklich gelesen haben. Am Umfang alleine liegt das nicht: Im «Mann ohne Eigenschaften» fehlt zudem der Motor einer Handlung. Die bleibt immer wieder stehen – ähnlich wie die Planung des kaiserlichen Thronjubiläums, bei dem die Hauptfigur ­Ulrich mithelfen soll. Musil skizziert zwar Charaktere und Nebenerzählungen. Doch Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, befasst sich vor allem mit den Weltanschauungen seiner Zeit. Es kommt zu ausufernden Gedankenspielen, zu essayistischen Einschüben. Und die müssen einen schon interessieren als Leser.

Als Zuschauer in der Vidmarhalle hat man es einfacher. Denn wie Sebastian Klink auf Robert Musil zugreift, ist grosse Klasse. Er bringt den Wälzer genau so auf die Bühne, wie er gedacht ist: verschwenderisch, bruchstückhaft, multiperspektivisch. Das klappt deshalb so gut, weil die Figuren ständig von einem kleinen Kamerateam umkreist werden (Thomas Bernhard, Janosch Röthlisberger). Parallel zum Geschehen sind auf drei grossen Leinwänden im Hintergrund jeweils die Close-ups zu sehen.

Der Abend der Frauen

Genauer: schwitzende, dramatisch verzerrte Gesichter. Sie kommen sich nahe, fletschen das Gebiss und starren in die Kamera wie Serienkiller. Es ist der Abend der Frauen: Marie Popall beherrscht als Prostituierte Hedwig oder als Ulrichs Jugendfreundin Clarisse das bleiche, unheilvolle Lächeln ebenso wie das Augenflackern einer Furie. Und Florentine Krafft erscheint mal als spöttische Erzählerin auf dem Screen, mal bezaubert sie als strahlende Agathe – Ulrichs Schwester, die er mehr als nur platonisch liebt. Verstärkt wird das Ensemble zudem von drei Studierenden der Berner Hochschule der Künste (in Nebenrollen: Daniela Luise Schneider, David Brückner, Sebastian Schulze).

In den Frauengesichtern spiegeln sich immer wieder Reaktionen auf männliches Gebaren: von mütterlich-duldsam bis obsessiv – Letzteres im Fall des Mörders Moosbrugger (charismatisch: Jonathan Loosli). Oft interessiert sich die Kamera sowieso viel mehr für die Zuhörerin als für den Sprecher. Und manchmal werden ganze Passagen von Rockmusik übertönt, sodass klar wird: Der Text ist hier nicht unbedingt der wichtigste Bedeutungsträger. Wie sich die Figuren immer wieder in Redeschwälle hineinsteigern, erinnert an den Regisseur René Pollesch – die Live-­Videos sowieso.

Anders als Pollesch, der seine Stücke selber schreibt, verlässt sich Sebastian Klink aber auf Musils Vorlage. Er hat das Romanfragment zu unzähligen, kurzen Szenen arrangiert, die fliessend ineinander übergehen. Zu lange ist der vierstündige Abend noch immer – und doch entwickelt die Inszenierung einen faszinierenden Sog. Überraschend trockenhumorige Dialoge wechseln sich mit philosophischen Auslegungen ab, Echtzeitbilder mit Backstage-Aufnahmen oder vorgefertigten Videos. Vor allem die sind umwerfend.

Im Bademantel am Zytglogge

Man sieht Nico Delpy als Geschäftsmann Arnheim in einer Stummfilm-ähnlichen Sequenz über Geld dozieren – gefilmt im Bundeshaus. Man sieht Gabriel Schneider als Ulrich verloren im Bademantel durch eine Meute japanischer Touristen unter dem Zytglogge-Turm taumeln. Man sieht ihn zum traurigen Slo-Mo-Jazz über die Münsterplattform schreiten, wo ihn auf jeder Bank eine Bühnenfigur erwartet. Und man sieht ihn mit Bart und Drink neben dem General (liebenswürdig: Stéphane Maeder) in den Bars dieser Stadt.

Popkultureller Trip

Gabriel Schneider spielt den Mann ohne Eigenschaften, der bei Musil für den modernen Menschen steht, eindringlich und verwundbar. Und doch dreht sich der Abend weniger um ihn und sein inneres Ringen – vielmehr dominiert der popkulturelle Rausch: Auf einer riesigen Wand, zusammengesetzt aus Würfeln, die später als mobile Bühnenelemente dienen, prangt ein Roy Lichtenstein. Es werden Schlaghosen getragen, geschmacklose Rüschenhemden, Blümchenkleider und Federboas (Ausstattung: Gregor Sturm). Und zwischendurch betritt auch mal Robert Musil selbst, verkörpert von wechselnden Schauspielern, die Szenerie.

Überall Zitate also: Willkommen in der Postmoderne. So sieht sie aus, eine Gesellschaft ohne Eigenschaften. Moralisch ist das nicht gemeint, sondern fast befreiend. So wirkt es zumindest, wenn Ulrich mit seiner Gefolgschaft in V-Formation übercool durch die Berner Altstadt marschiert. Wenn sich seine Cousine Diotima (Chantal Le Moign) hoffnungslos besäuft oder David Berger vor der Windmaschine strippt. Muss man das alles verstehen? Zum Glück nicht. Es hat vermutlich auch gar nichts zu bedeuten; und das ist das Erlösende daran.

Weitere Vorstellungen bis 8. Januar 2019.