2012 musste sich die Schauspielerin einer Lungentransplantation unterziehen – und was die Ärzte da in letzter Minute aus ihrem Körper herausschnitten, war nicht mehr als ein «löchriger, eitriger Fetzen», zerstört durch die Erbkrankheit Mukoviszidose. So erzählt es Miriam Maertens im Buch «Verschieben wir es auf morgen», aus dem sie heute in der Pfauenkammer liest. Und sie singt auch dazu, etwa Gisbert zu Knyphausens «Licht dieser Welt»: In das soll man sich hineinwerfen trotz aller Zweifel, aller Wut, die Teil eines jeden Lebens sind. «Das ist meine Philosophie, und mit diesem Song kriegen wir sie alle», lacht die Künstlerin des Überlebens unter ihrem dicken, dunkelblauen Schal, als wir uns vor der Premiere auf einen Tee treffen.

Nein, «die Kranke» hatte sie nie sein wollen. Auch ihr Buch darüber mit dem Untertitel «Wie ich dem Tod ein Schnippchen schlug» legte sie dezidiert nicht als Krankheitsreport an, sondern als Mutmach-Lektüre und Feier des neugeschenkten Lebens. «Auch wenn das wie ein Klischee klingt», räumt sie ein. Im Kopf entstand es bereits in der Reha, nach der OP: Jetzt endlich konnte sie ihn zulassen, den Blick zurück auf ein Leben wider alle Wahrscheinlichkeit. Und als der Ullstein-Verlag bei ihr anklopfte, hatte sie das Manuskript bereits in der Schublade.

Allen Prophezeiungen zum Trotz

«Als Kind hab ich mich quasi immer nach oben zu den Robusten hin orientiert. Bei einer chronischen Krankheit kann man sich entweder total ins Leiden fallen lassen oder dagegen mit aller Macht ankämpfen. Und der Wille dazu war von Anfang an in mir drin. Ich bin ein Fighter.» Sie machte bei den wilden Spielen der gesunden Kinder mit. Sie wurde wider alle Warnungen schwanger (das würde ihr Körper nicht packen, hiess es; dass das Kind die Krankheit nicht tragen würde, war dagegen sicher). Sie hielt ihre unheilbare Krankheit so gut wie möglich geheim. Und lebte, allen Prophezeiungen zum Trotz, weiter und weiter.

1970 als Tochter des Hamburger Thalia-Schauspielers Peter Maertens und als Enkelin des Thalia-Intendanten Willy Maertens geboren, zeigte das Mädchen bald deutliche Symptome der Krankheit, an der, unerkannterweise, wohl schon die Schwester halbjährig gestorben war. Man riet den Eltern, Miriam in ein Heim zu geben, damit ihr früher Tod nicht so traumatisch für die Familie mit den Buben Kai und Michael ausfalle. Doch da waren die Ärzte an die Falschen geraten. «Die Familie gab mir unheimlich viel Kraft, besonders meine Mutter.»

Man glaubt kaum, dass diese Frau, die sich auf der Bühne scheinbar mühelos in den Fokus spielen kann, tatsächlich sterbenskrank war während vieler Jahre als Ensemblemitglied des Schauspielhauses Zürich; dass sie vor Auftritten stundenlang inhalierte, um es zu schaffen.