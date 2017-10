Schuldiger und Schmerzensmann

Splitterfasernackt, wie Gott ihn schuf, stürzt der alte Adam auf die Bühne. Noch ist es stockdunkel, und weiss wie ein bleicher, allmählich verdämmernder Stern schimmert der Leib des geschundenen Mannes. Er krümmt sich, rappelt sich mit Mühe auf vor dem schwarzen, überdimensionalen Zylinderhut, der da auf der Bühne steht wie ein UFO, das sich irgendwie in den Pfauen verflogen hat. Ab Band rast dazu Marcel Duprés irrwitzige, jahrelang für unspielbar gehaltene «Prélude et fugue» in g-Moll wie ein Fluch aus dem kalten Weltall. Und ­jeder ahnt: Der kommende Tag wird kein freundlicher sein.

«Evchen!» krächzt Markus Scheumanns entblösster Adam. Dann fällt das unerbittliche Licht auf seine Wunden, die ihn aussehen lassen, als hätte der moderne Maler Francis Bacon den Schmerzensmann porträtiert. Der Hinterkopf blutet, über dem linken Auge sitzt ein hässlicher Bluterguss und auf der Nase ein Kratzer, die Knie sind blutig, die Schultern angeschlagen, ein Fuss ist dick verbunden.

Gestrauchelte

«Evchen!», winselt Adam noch einmal, bevor er sich in die Embryonalhaltung flüchtet. Aber es erscheint nur der ­Gerichtsschreiber mit dem grausamen Namen Licht: Michael Tregor, fein ­gescheitelt, in blütenweissem Hemd und braunem Anzug, kurz untadelig. Ein Wort, das zu Dorfrichter Adam passt wie die Türklinke auf seinen Hinterkopf. In Scherben ist alles im Grunde von Anfang an: Adams Anblick, sein Ansehen und auch das Angesicht seiner Seele.

«Gestrauchelt bin ich hier; denn jeder trägt / Den leid’gen Stein zum Anstoss in sich selbst»: Heinrich von Kleist zog den doppelten Boden schon in die ersten Sätze seines Antihelden von «Der zerbrochne Krug» ein wie ein Zauberer die Nischen in den Zylinder. Selbstverschuldet ist Adam gefallen – aber nicht über seine Füsse, wie er behauptet, sondern über seine gewalttätige Lust wie Harvey Weinstein. Und wie dieser wird der Provinzbeamte in Kleists «Lustspiel» am Ende verjagt. Eves Ehre (Lisa-Katrina Mayer) ist gerettet, Mutter Marthe (Friederike Wagner) und Bräutigam Ruprecht (Inga Busch) sind erleichtert. Aber richtig glücklich ist keiner.

Wagners resolute Mutter ruft wegen des zerbrochenen Krugs die nächste Instanz an; die opferbereite Tochter muss damit leben, dass ihr Verlobter ihr nicht vertraute, sie als Hure beschimpfte und auch die Mutter nicht zu ihr hielt. Gerichtsrat Walter – Hans Kremer als fantastisch cooler Machtmensch – sieht die Judikative in den Dreck gezogen durch den lüsternen Richter, und um dies zu vertuschen, wäre er bereit gewesen, einen Unschuldigen «ins Eisen zu legen». Ach! Der berühmte Seufzer aus einem anderen Drama Kleists ist der Grundton von Barbara Freys «Krug»-Inszenierung. Die Schauspielhaus-Chefin wagt eine Menge: Statt auf die Bauernposse und den Whodunnit-Spass zu setzen wie so viele Regisseure vor ihr, die das Stück – nach der verbockten Uraufführung durch Goethe im Jahr 1808 – zum Bühnenhit machten, reduziert sie es auf seine harten Grundbausteine.

Frey lässt die Sprache aufleuchten, die Pointen als Stolpersteine.

So aufs Karussell der Figuren, die im eigenen Saft rotieren, aneinander vorbeilamentieren, aus Muriel Gerstners drehendem Riesenzylinder ausgespuckt und in ihm abtransportiert werden wie Hasen im Zauberhut oder volatile Argumente im Streit: eine Choreographie der Tricksereien. Und Frey lässt die Sprache aufleuchten, die Pointen, die Scheumann als Buchstaben-Staccato spricht, als Stolpersteine: In der Richterrobe steckt ein Schuldiger, Schwacher, in der Richterrolle ein Starker! Scheumann, oft grossartig, hat den Strauchelnden so genial im Griff, dass man den gar nicht mehr spürt, nur atemlos lauscht. Das muss man auch: Sonst verliert man im abstrakten, filigran rhythmisierten Reigen den Tritt, überhört den bösen Witz.

Freys anderthalbstündiges, strenges heimliches Existenzialismustheater biedert sich nicht an, weder über Klamauk noch Aktualität. Da zucken Inga Busch als kläglicher Jungmann und Graham Valentine als abergläubische Muhme zwar der Genderdebatte entlang, legen Männlein- und Weiblein-Masken bloss. Aber sie tuns mit der Selbstverständlichkeit eines Requisits. Und werden im Finale als verletzliche Menschen ausgestellt wie alle anderen dort auch – nackt.

(Tages-Anzeiger)