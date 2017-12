Ist Kino tödlich?

Etwas Sonderbares sei geschehen, heisst es einmal in diesem Roman. Und zwar in jenem Moment, da ein Japaner und eine Deutsche nach einem Theaterbesuch in Tokio auf die Strasse treten, zusammen mit einem ganz bestimmten Amerikaner, und dort «ist zu hören, der Premierminister sei getötet worden und der berühmte amerikanische Schauspieler Charles Chaplin ebenfalls, obwohl er doch mitten unter ihnen steht; sie besteigen, untereinander Verbeugungen nickend, im Anflug leicht flatternder Panik, zwei Taxis und fahren beklommen heim; etwas ganz und gar Sonderbares ist geschehen». Jetzt Schnitt, neues Kapitel.

So klingt das Buch, und so klingt es auch, wenn sie es hier nachspielen. Sie haben es gekürzt für die «Welturaufführung» dieses Romans, aber nur leicht. (Der Abend dauert etwas mehr als zwei Stunden, und in der Zeit schafft ein sportlicher Leser wohl auch die ganzen zweihundert Seiten.)

Zudem ist die Reduktion derart durchdacht, dass einem die Stellen, die fehlen, nicht fehlen, und das gilt auch für den Satz mit dem sonderbaren Ereignis. Aber er kommt einem wieder in den Sinn, weil auch auf der Bühne einmal etwas Sonderbares passiert: Da steht ein Schauspieler und spielt eine Rolle. Aber er spricht in indirekter Rede, er spricht dabei über sich selbst, und das in der dritten Person, als wäre er nicht da und auch nicht er selbst - und das alles ist erstaunlich einleuchtend und eine grosse Selbstverständlichkeit.

Die muss man erst einmal hinbekommen, gerade im Theater, das sonst so gern unmittelbar sein will, live und direkt. Tatsächlich wird in diesem Moment auch endgültig klar, dass der Generalkniff funktioniert, mit dem Regisseurin Claudia Meyer an Christian Krachts Roman «Die Toten» herangeht: Sie versucht gar nicht erst, den Stoff herauszubrechen aus der Form, in der der Roman ihn vermittelt - sie nimmt die ganze Vermitteltheit mit auf die Bühne.

Polierter Marmor

Tatsächlich ist dieser Roman Erzählprosa, astrein und alles andere als fürs Theater gemacht; wenig Dialoge, zudem bis in die kleinste Ritze gefasst und versiegelt mit einem gemessenen Ton und einer Sprache, die sich anfühlt wie polierter Marmor, wie eine literarische Kalkulation. Dabei hat Kracht-Literatur ja stets dieses kalte Temperament, und wenn dieser Autor dann Slapstick mit seinen Figuren veranstaltet oder ihnen Unerhörtes zustössen lässt, wenn sich etwa einer das Herz bricht oder sich gar den Bauch aufschlitzt mit einem «vor ihm auf einem Sandelholzblock liegenden, hauchscharfen tanto», dann ist das genau dieser Kühle wegen umso unerhörter, und nicht zuletzt sind das die exquisiten Momente bei Christian Kracht.

«Die Toten» also, Schweizer Buchpreis 2016, der letzte Roman dieses Autors, der aus dem Saanenland kommt, aber längst kein «Berner Schriftsteller» mehr ist er fantasiert hier über ein Kapitel Weltgeschichte; halb faktisch, halb fiktional. Es geht um den nahenden Untergang Europas in der späten Zwischenkriegszeit und um die Abdankung des Stummfilms; um das Kino als Fortsetzung, ja Vorbereitung des Kriegs mit anderen Mitteln; um Hollywoods Imperialismus und um die kulturpolitische Allianz, die Deutschland und Japan schmieden.

Das ist die Kulisse, in die Kracht sein Personal schickt: einen deutschen Filmstudioboss namens Hugenberg, den japanischen Kulturfunktionär Amakasu, die Würdegernschauspielerin Ida von Üxküll sowie Emil Nägeli, einen schüchternen Avantgardefilmer aus Bern, der für die Deutschen und die Japaner jenen Film drehen soll, «der alles bisher Dagewesene in den sprichwörtlichen Schatten stellen wird», wie man ihm sagt in Berlin. Doch Nägeli macht sich schnell aus dem Staub und beginnt einen Trip, auf dem er von seinen eigenen Obsessionen entführt wird.

Das alles sind aus mehr oder weniger historischer Wahrheit gebaute Gestalten. Die zweite Reihe dagegen hat Kracht mit echten Prominenten besetzt: Charlie Chaplin taucht auf, Heinz Rühmann, der Kulturtheoretiker Siegfried Kracauer oder der Filmer Fritz Lang. Auch von diesem Personal fehlt auf der Bühne fast niemand spürbar, und wenn am Schluss dieser tragikomischen Weltgeschichtsgroteske der Japaner und die Schauspielerin ihre drastischen Tode erleiden (er wird von Chaplin ins Meer gestossen, sie stürzt sich vom H des Hollywood-Schriftzugs in den Hügeln von Los Angeles), dann hat man zwar nicht den hundertprozentig kompletten Roman, aber doch sein Ganzes vorgeführt bekommen.

Und die Schauspieler? Die berichten, während sie spielen, und was sie spielen, ist ein Bericht. Und so stehen und sitzen und gehen also Nico Delpy, Alexander Maria Schmidt, Gabriel Schneider und Irina Wrona auf dieser Kastenbühne herum, die je nachdem Wartsaal ist, Salon oder Büro. Sie schanzen sich Erzählstellen zu, teilen sich ihre Figuren, die dabei weniger Figuren als nur Haltungen sind, und zwar portions- oder kreuzweise.

Dann stellen sie Darsteller beim Darstellen (des Darstellens) dar, und manchmal sagen sie auch gar nichts und schauen sich zu viert eines der tonlosen Videos an, die auf einer holzgerahmten Leinwand hinten auf der Bühne eingespielt werden. Rundum wandelbar sind alle vier; es ist aber vor allem Delpy, der schon mit einer feinen Klangverschiebung oder einer gestischen Nuance Grosses ausrichten kann. Es geht ja auch um eine Dosierung der Kräfte angesichts der kolossalen Textmenge, die die vier stemmen, und sie tun es mit aller Bravour und auf eine Art, die einen bald nicht mehr loslässt.

Von den Sequenzen auf der Leinwand kann man das nicht unbedingt sagen. Die Filme holen die Ambiance der Dreissigerjahre und die fernen Schauplätze herein; Japan vor allem. Meyer war dort, mit ihrer Mannschaft und dem Kameramann Sebastian Therre. Zurückgebracht haben sie Illustrationen dessen, was der Text ohnehin vormacht, wenn auch mitunter ein wenig verschoben.

Tatsächlich operiert ja Kracht selber schon in einer fast filmischen Sprache. Und genau das merkt man, wenn da vorne dann und wann nur einer steht, in aller Ruhe, allein mit seinem Text - da stellen sich im Kopf die Bilder ganz von selbst ein. Genau darum braucht es diese Verfilmung, so wie sie ist, eigentlich nicht. Aber ihren Zweck erfüllen die Filmsequenzen offenbar anders: Sie lockern die Erzählvorgänge auf, die auf der Bühne stattfinden.

Handwerklich ist das nun alles zwar ebenso souverän wie sauber und sorgfältig gemacht. Und die Verbühnung dieses Romans beglückt womöglich nicht nur die, die ihn schon kennen. Anderntags allerdings merkt man, dass da vielleicht doch etwas war. Also fehlte. So etwas wie eine fassbare Haltung zu diesem Roman wollte sich in dieser Inszenierung nämlich nicht zeigen.

Wo wollte sie eigentlich hin mit diesem Stoff? Wozu bringt man so ein Buch auf der Bühne, wenn nicht zum blossen Beweis, dass das Theater so etwas kann? Blick zurück ins Programmheft also, und da ist von «Ebenen» die Rede, von einem «Resonanzraum, in dem die Uneindeutigkeit zwischen Erzähler und Figur zum Prinzip erklärt wird», von Figuren, die «zwischen realer und fiktiver Ebene» stecken geblieben seien; so wie die titelgebenden Toten in ihrem Reich.

Bruchsichere Spiegel

Die Frage nach der Dämonie der Bilder und dem, was sie vom Leben übrig lassen - sie steckt in diesem Buch. Das aber in einer Tiefe, die man höchstens literaturwissenschaftlich erreicht: Kracht schreibt eben keine Thesenromane, und wer das Spiel mit den «Parallelwelten» (Meyer) von Film und Literatur so aus diesem Buch herausholen will, dass es aufträgt und zündet, der müsste wohl noch mutiger sein. Und das gerade mit den Filmen, die mehr bringen müssten als diesen lässlichen Tapeteneffekt: Die blosse «Spiegelung» des erzählerischen Geschehens reicht nicht, um den Bildern jene Macht zu geben, von denen dieser Abend handeln will.

Bilder müssten das sein, die auf der Bühne eingreifen, das Spiel derangieren, ihm jedenfalls etwas entgegensetzen könnten. Dann gingen vielleicht jene Brüche und Abgründe auf, die diesem Abend noch fehlen. Dazu brauchte es allerdings eine filmische Macht, die gegen jene von Krachts Sprache ankommen müsste.

Weitere Vorstellungen bis 17. März 2018. Filmreihe im Kino Rex: «Die Toten - Film-reise durch einen Roman», ab 4. Januar. (Der Bund)