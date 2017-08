In der Mitleidsfalle

Eine Gelähmte aus Versehen zum Tanz aufzufordern, ist ungeschickt. Stefan Zweig schrieb 1939 rund um diese Kalamität seinen einzigen vollendeten Roman «Ungeduld des Herzens». Darin fehlen dem Leutnant Anton Hofmiller die Aufrichtigkeit und der Humor, sein einziger Ausweg ist geheucheltes Mitleid gegenüber der Kranken. Ganz falsch sei diese vermeintlich edle Regung, erklärte Zweig in seinem brasilianischen Exil. Die dräuende Unbill der Zeit hatte dem Humanisten Zweig das Menschenbild zerschlagen. Denn das richtige, «schöpferische» Mitleid, das er programmatisch vom «sentimentalen» Mitleid unterschied, von jener «Ungeduld des Herzens» also, das bringt hier kaum jemand noch zustande.

Wie ein Ahnengemälde

Dieser kühlen Psychologie versucht Stefan Meier gar nicht erst zu widersprechen. In seiner Regie ist Thomas Jonigks Bühnenfassung des Romans erstmals in der Schweiz zu sehen, zum Saisonauftakt des Berner Effinger-Theaters. Wie ein Ahnengemälde beginnt die Soiree auf dem Schloss der Familie Kekesfalva, und ebenso angestaubt und nachgezeichnet wirkt das weitere Geschehen. Jeroen Engelsman stösst als bübischer Leutnant Anton aus der nahen Garnison hinzu, übersieht die Lähmung der Tochter Edith und gerät in die Mitleidsfalle. Schuldgefühle bringen ihn mit Rosensträussen Tag für Tag zurück, doch die Rollstuhlfahrerin hat die Teilnahme an ihrem Leiden satt und missversteht Antons Verhalten als Liebe. Dieser spielt mit, willigt gar in eine Vermählung ein, verleugnet diese kurz darauf wieder, treibt Edith damit in den Freitod und flüchtet am Ende in den Ersten Weltkrieg.

Ganz in Weiss gekleidet kündigt Christiane Warnecke als distanzierte Erzählerinnenfigur zwischendurch Menuette an und liefert biografische Daten über die Komponisten. Hin und wieder stimmt sie das «Krüppellied» von Helmut Qualtinger an. Ansonsten sagt diese Frau Engelmayer, die für die Bühnenfassung spürbar erfunden wurde, die Zukunft voraus. Ihr gezierter Zynismus wirkt überflüssig, denn ihre Kristallkugel erweist sich eher als Käseglocke. Darin spielt etwa Peter Bamler einen derart nervösen Baron, dass nicht mal seine Komik atmen darf vor lauter Dauergestikulieren. Als Vater bittet er den dazugestossenen Anton, zu bleiben und Edith Hoffnung auf Genesung zu machen.

Der Leutnant hat sich weit in dieses Familienschicksal hineinmanövriert. Er hat Angst, den Ruf zu verlieren, wenn er Edith heiratet, aber feiert sich auch als gottesgleichen Wohltäter. Stellenweise macht Engelsman diese Züge glaubhaft und bleibt doch zu lieb. Er wird durch diese Käseglocke geschubst und landet immer wieder an der Rampe, um ans Publikum gerichtet «Was habe ich getan?» zu sagen. «Ich muss mich festhalten», sagt er und hält sich fest. «Geben Sie mir eine Zigarette»

In altväterischen Kostümen wird Bühnenwein getrunken, der Arzt (Helge Herwerth) schnupft Tabak, und insgesamt erinnert vieles an eine Historien-Soap. Für die periodische Frischluftzufuhr sorgt einerseits Sophie Arbeiter als Nichte mit ruhigem Durchblick, denn sie setzt auf weniger statt mehr. Ausserdem verlagert die sitzende Anne Welenc als Edith ihr Spiel in die Arme und ins Gesicht; sie verzieht den Mund, unterbricht sich selbst, spricht mal kindlich, mal lakonisch. Auf der Hebebühne, die ihr Bett oder auch ihr Turmzimmer darstellt, empfängt sie den Besuch und das Mitleid: «Dumme Sentimentalitäten, sonst nichts. Geben Sie mir eine Zigarette.» Wo das «schöpferische» Mitleid nun aber steckt? Man sucht es in Stefan Meiers luftdichter Inszenierung ebenso vergeblich wie die «Atmosphäre absoluter Zeitlosigkeit», die der Dramatiker Jonigk dem Stoff des Romans bescheinigt.

Weitere Vorstellungen bis 15. September (Der Bund)