Fast wie im Weihnachtsmärchen

Irgendwo im hintersten Jura soll es ein Altersheim für Tiere geben. Da steht unter anderem «Jassen im Gegenuhrzeigersinn» auf dem Programm. Aber dort wollen die beiden Stallgenossen Donkey und Rosinante auf keinen Fall landen. Seite an Seite beschliessen sie, es nicht so weit kommen zu lassen, denn die Drohung steht für Mensch und Vieh zugleich im Raum: Altersverwahrung. Der Hof läuft schon längst nicht mehr, anstatt der Erträge wächst nur noch die Bibliothek von Herrn Ritter; in den staubigen Abenteuerromanen legt sich Jürg Wisbach als seniler Hofbesitzer förmlich schlafen.

Der Esel hat das Buch gestohlen

Einer der vielen Schmöker hat es Herrn Ritter besonders angetan: «Don Quijote» von Miguel de Cervantes. Der Ritterroman wider alle Ritter erschien im frühen 17. Jahrhundert und ist damit vielleicht das erste Werk der kanonischen Weltliteratur, das die eigene Verbrennung beschreibt, und zwar gleich im ersten Teil. Cervantes lässt Fabelhaftes dabei geschehen, wenn sich einer etwas vor-, und der andere es nachmacht. Aber dieses Lieblingsbuch von Herrn Ritter fehlt. Der Esel hats gestohlen. Das ist geschickt, denn insgesamt findet hier am Konzert Theater eine Entführung des Cervantes statt.

Ariane von Graffenried und Martin Bieri haben aus dem Stoff des «Don Quijote» das Theaterstück «Donkey der Schotte und das Pferd, das sich Rosi nannte» präpariert. Und zwar aus Sicht der Tiere und für ein junges Publikum ab sechs Jahren. Da ist ein Heiliger, ein Esel, da sind Ochsen und Schafe – «mir scheint, ich wäre in einem Weihnachtsmärchen gelandet», scherzt die Stute Rosinante (Milva Stark) mittendrin. Aber was die Position des Stücks in der Spielzeit betrifft, hat sie schon recht.

Zu Weihnachten kommt mit dem Autorenpaar Graffenried und Bieri wieder die Freie Szene ans Stadttheater, nachdem vergangenes Jahr die Truppe Vor Ort «Krabat» inszeniert hat. Diese Annäherung, die Schauspieldirektor Cihan Inan ankündigte, trägt Früchte. Und was für welche!

Christine Hasler, die Bardin am Bühnenrand, ist mit ihrer Gitarre zugleich die von Herrn Ritter gesuchte Katze Dulcinea. Sie wird vermisst und nirgends gesichtet, streicht aber gleichzeitig allen um die Beine. Ihre langen, einfachen Akkorde halten sich zurück, in den längeren Lieder kommt eine feine und sentimentale Sehnsucht in das sonst sehr leichtfüssige Stück.

Bücherwände drehen sich, der Bühnenraum (Konstantina Dacheva) wird später zum Aquarium, durch das die Fische und Jürg Wisbach fliegen. Die Komödie gibt sich in Sophia Bodamers Regie erst nachdenklich, als Zündschlüssel erweist sich dann schnell der erste Bühnenfurz. Donkeys Blähungen sorgen für zuverlässige Lacher, doch Gabriel Schneider verlagert den Witz seines Esels ins Feinstoffliche und zeigt die tierisch-menschlichen Feinheiten eines Paarhufers, den man auf Anhieb für einen Philosophen hält (Kostüme: Prisca Baumann). Es sage ihm nichts, «dieses Bewegen. Ich bin eher so fürs Rumstehen» – während Milva Stark als Teenie-Stute nebenan vor Tatendrang kirre wird.

Balkanisierter Sancha Pan?i?

So findet dieses Tierduo zusammen: Der eine macht sich Sorgen, die andere Karriere. Genauso verhält es sich mit Ritters Tochter und einer Politikerin (Anne-Kristin Schiffmann), deren beider Wünsche vereinbar sind: Wenn der Alte ins Heim geht, ist auf dem Hof Platz für Windkraftanlagen. Mit diesem Vorschlag kommt, wie heute in so vielen Biografien, irgendwann die Tochter ins Haus, hier eine alleinerziehende Pfarrerin. Miriam Joya Strübel fährt gezwungen cool mit dem Scooter hinein. Die Tochter trägt einen Sturzhelm, als würde sie ihn jederzeit brauchen. Sie scheucht die Realität durch diese Tier- und Märchenwelt, doch die Fantasie weiss zu flüchten.

An Jürg Wisbach fehlen nur noch die Spinnweben – so versteinert ist er als Herr Ritter schon in die Tiefen der Literatur versunken, dass die Aussenbetrachtung Demenz nahelegt. Als er erkennt, was ihm blüht, bäumt er sich auf zu einer abenteuerlichen Reise – und jeder, der hier noch was auf Märchen hält, zieht mit. Und das sind nicht nur die beiden Paarhufer, sondern auch Mariananda Schempp als Sancha Pan?i?. Cervantes’ Knappen Sancho Panza haben von Graffenried und Bieri balkanisiert und zu Ritters Facilitymanagerin umgestaltet – also zur Frau, die den Laden schmeisst. Arbeitsbewilligung hin oder her, sie wolle einfach irgendwo zu Hause sein, singt Mariananda Schempp in einem der Lieder – noch ahnt sie nicht, dass sie einmal den Hof erben wird.

Die Reise führt um das Weltenrund der Drehbühne, an Betonträgern und Förderbändern vorbei in eine Pizzeria, wo David Brückner demonstriert, dass man auch tanzend Teig klopfen kann. Der Pizzaiolo outet sich als Graf, schlägt Ritter zum Ritter, und Brückner hat darauf als Zirkuslöwe einen zweiten tollen Auftritt. Vor ihm kann Rosinante endlich einmal ihr Talent unter Beweis stellen – bloss welches nur?

Milva Stark zeichnet mit ihrem veränderten Gebiss und ihrem aufmüpfigen Auftritt ein herrliches Gegenüber zu Schneiders nachdenklichem Esel – beide ärgern, aber brauchen einander, und sei es nur zum Rückenkratzen. Das Pferd bekommt den grossen Auftritt, wird aber vom Showgeschäft gleich wieder ausgespuckt und kommt zurück mit einer Zirkusnummer: die Verwandlung von Pfannkuchen in einen Russenzopf – «soll ichs dir verraten? Ist ein Trick.»

Man verstand einander

Einen anderen Trick lernt die Tochter erst am Schluss: Wenn sie sich auf die Märchen ihres Vaters einlässt, dann erinnert er sich plötzlich wieder an sie. Doch das muss man heute erst einmal schaffen, sind doch am Märchenschwund nicht alleine die Erzähler schuld, sondern auch die Zuhörer. Ritter befürchtete diesen Schwund. Die Tiere befürchteten, «Cevapcici zu werden». Doch man verstand einander und wendete das Schlimmste ab.

Weitere Vorstellungen bis 26.1.2019. Infos: www.konzerttheaterbern.ch (Der Bund)