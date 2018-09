Die Zerredung des Lukullus

Womöglich ist es mehr als nur ein Trostpreis. Womöglich ist es sogar ein echter Trost, den Bertolt Brecht da hinterlassen hat. Angesichts der Schlechtigkeit der Welt ist sie jedenfalls nicht nichts, die Vorstellung, dass eines Tages abgerechnet wird. Dass es keinen Nachruhm gibt für Diktatoren und Despoten. Sondern ein Verfahren. Und dann ein Urteil zuhanden der Geschichte, bei dem nicht die Macht zählt, sondern die Gerechtigkeit.

Brecht hat sich das so ausgedacht, in seinem «Verhör des Lukullus». Ein Jüngstes Gericht, aber darin sitzen keine höheren Instanzen: Es sind lauter einfache Leute, die als Geschworene, als «Fürsprecher der Nachwelt» tätig sind; sie haben beispielsweise ihren Sohn verloren in einem jener Kriege, mit denen die Weltenlenker auf einen Heldenplatz in den Geschichtsbüchern aspirieren. Zudem hat Brecht sein Stück als Gleichnis angelegt, mit dem er 1940, in den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs, auf Hitler zielte. Die Rede ist vom alten Rom und von einem Feldherrn, der über Leichen stampfte. Zugleich hat dieser Lukullus «den Osten erobert» und ihn so jäh vernichtet «wie eine Hütte, in die der Blitz fährt». Also wie die Deutschen bei ihrem Überfall auf Polen.

Ein doppelter Boden ist zu wenig

Jetzt aber: 2018. Und 400asa, die famose Truppe um Samuel Schwarz, den nimmermüden Aktivisten, für den Theater stets auch Politik und ein Einspruch gegen die herrschenden Verhältnisse ist. Für einen wie ihn hätte dieses Stück zum Heimspiel werden können; ein feiner Wink, ein kleiner Dreh, viel hätte es nicht gebraucht, und man wäre mit dem «Lukullus» stracks bei «Putin, Erdogan, Trump & Co.» gelandet, wie das die Affiche des Abends als Aktualität verspricht.

Aber so einfach haben es sich Schwarz und seine Leute dann offenbar doch nicht machen wollen. Und auch nicht dem Publikum in der Grossen Halle der Reitschule. Leider, denn herausgekommen ist das alles nun ausgesprochen unzugänglich. Als wäre das Stück von Brecht nicht schon brechtisch in sich gebrochen und verfremdet, wird diese «Uraufführung» als Probe für ein kommendes Hörspiel aufgezogen: Gezeigt wird nicht das Stück, sondern der Versuch, etwas daraus zu machen. Ein «work in progress» also, halb arrangiert und halb spontan, und dagegen wäre nichts zu sagen. Sofern der Abend selbst einen guten Grund für diese Übungs­anlage liefern könnte und man, statt dem Als-ob-Effekt der Bühne, zum Beispiel vom Antrieb der Theaterleute etwas mitbekäme, von ihren Fragen oder Kämpfen mit dem Stoff.

Hier aber davon nichts. Texthefte, Notenständer, Mikrofone; Samuel Schwarz erklärt die Probe zur Probe (man darf zwischendurch auch raus, an die Bar oder aufs WC), die Schauspielerin Ntando Cele leiert ihre Feldherrenfigur so lange aus, bis nur noch ein Pappkamerad von ihr übrig ist; dazu kommen ebenso ausuferndes wie aufschluss­armes Geplänkel unter den Akteuren, eine Mitsprechnummer für die Zuschauer sowie Elektroklänge, periodisch in die Grosse Halle getrieben von den Musikern Ted Gaier («Berner Woche» vom Donnerstag) und Gina D’Orio.

Ferner besorgen die beiden die nicht weniger regelmässige Neutralisierung jeder Spannung, jeder Konzentration und auch der Kraft von Brechts Sprache: Aus undurchsichtigen Gründen (die Probensituation kann es nicht erklären) haben sie die englische Fassung des Texts simultan ins Deutsche zu übersetzen. Und das in jenem schmierseifigen Singsang, mit dem Dolmetscher sonst ganze Konferenzsäle betäuben.

Und dann ein Hörbild

Ein «Lukullus-Labor» (nochmals die Affi­che) soll es sein, aber das Expe­ri­ment erschliesst sich einem so wenig wie das Material: Wer den «Lukullus» nicht gelesen hat, dürfte hier verloren sein. Am Ende dauert die Zerredungsübung mit den zwei Dutzend Seiten Text über zwei strapaziöse Stunden. Und einen Mehrwert liefert sie nur stellenweise.

So horcht man auf, wenn der Literaturwissenschaftler Werner Wüthrich in einem Intermezzo berichtet, wie das «Verhör des Lukullus» seine radiofone Uraufführung 1940 in der Schweiz erlebte, als Husarenstück des Landessenders Beromünster wider die Zensur. Oder wenn sich im schwarzen Himmel der Grossen Halle die Stimmen und die Tonspuren (die elektronische von Gaier sowie Reverend Beat-Mans erstaunlich diskretes Saitenklimpern) derart überlagern, dass man die Augen schliessen kann und ein Hörbild sieht. Oder wenn Schwarz die Figur von Lukullus’ Koch überzeugend zum Prototypen des modernen Opportunisten erklärt. Da scheint er doch noch auf, wenn auch nur kurz: der Wille zur politischen Brisanz.

Vielleicht wird aus diesen Momenten ja noch etwas, bevor das Hörspiel fertig ist. Aber das wird man erst später sehen. Work in progress, eben.

