Der Mann, der seine Wut tanzen liess

Kein Vierteljahr später nimmt der Choreograf Johann Kresnik das Foto, das ein «Stern»-Reporter geschossen hat, als Vorlage für seine «Macbeth»-Inszenierung am Theater Heidelberg. Binnen anderthalb Stunden liefern Kresnik und der Bühnenbildner Gottfried Helnwein eine schonungslose Abrechnung mit den Machenschaften des Politmilieus, mit Potentaten und Paranoikern, deren Machtgelüste in Mordkomplotte münden.

Wiederum dreissig Jahre später, im Juli 2019, eröffnet Kresniks «Macbeth» das Wiener Festival «ImPulsTanz». Auch in der rekonstruierten Fassung hat das Stück so wenig von seiner Wucht verloren wie der Choreograf von seiner Wut auf die Welt. Am Ende der Vorstellung nimmt er das Goldene Verdienstkreuz des Landes mit einem Lächeln entgegen. Gut zwei Wochen danach ist er tot. Am Samstag ist Johann Kresnik im Alter von 79 Jahren verstorben, plötzlich und unerwartet. Für Überraschungen war er immer gut.

Er brachte Mord und Folter auf die Bühne

Das gilt seit Beginn seiner Laufbahn. 1939 im österreichischen St. Margareten als Sohn eines Bergbauern geboren, startete Johann Kresnik als Spätberufener in den Tanz. Klassisch und zeitgenössisch von namhaften Lehrern ausgebildet, gab er 1959 in Graz sein Debüt in der Titelrolle von Gian Carlo Menottis «Sebastian». Es folgten Engagements in Bremen und Köln. Dort legte er 1967 auch seine erste Choreografie vor: «O Sola Pei», eine Tanzcollage aus Gedichten psychisch Erkrankter.

Seelische Abgründe, soziale Zurichtung und die Rebellion Einzelner gegen gesellschaftliche Korruption und Konvention wurden zu Leitmotiven seines Schaffens – wiewohl er selbst noch in klassischen Prinzenrollen auf der Bühne stand. Mit «Paradies?», einer in plakative Agitprop-Ästhetik verpackten Hymne auf die Studentenproteste nebst Anklage des Dutschke-Attentäters, bescherte Kresnik der Domstadt am Rhein 1968 einen Eklat. Es ging ihm nicht darum, Kunst um der Kunst willen zu zelebrieren. Vielmehr schmiedete er mit der Besessenheit eines Pioniers an theatralen Kampfinstrumenten zum Sturz des Establishments. Kresniks radikaler Ansatz wurde schnell zum Alleinstellungsmerkmal einer choreografischen Idee, deren Urheber als «Wüterich» und «Berserker» der Szene bundesweit von sich reden machte.

Johann Kresnik trieb Ensemble und Publikum an die Grenzen des Erträglichen. Hier eine Szene aus der Tanzperformance «Francis Bacon», von Kresnik und Ismael Ivo. Keystone

1968 holte der couragierte Bremer Intendant Kurt Hübner den Revoluzzer als Ballettdirektor an sein Haus. Fortan arbeitete sich der Leitungsneuling im Fortissimo an Rassismus, US-Imperialismus und Vietnamkrieg ab. «Kriegsanleitung für jedermann», «PIGasUS» und «Schwanensee AG» brachten Mord, Folter und Vergewaltigung auf die Bühne und verabschiedeten sich von den letzten Resten ballettöser Edel-Optik. Kresnik trieb sein Ensemble in einen Tanzfuror, der ans Manische rührte und mit Ekstase, Exaltation und Exzess operierte – bis an die Grenze des Erträglichen und bisweilen auch darüber hinaus. Dann schien die Theaterhaftigkeit in verstörende Realität zu kippen. Eine Irritation, die vor dem Probenprozess nicht haltmachte.