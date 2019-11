Tanzen in Bibliotheken

Der Satz fiel gegen Schluss, eher nebenbei, wäre leicht zu überlesen gewesen. Aber er prangte im Titel: «Ich kaufe kaum Bücher, sondern gehe in Bibliotheken.» Und so empörte er weitherum, der Satz der Grünen-Chefin Regula Rytz in einem Interview, das Ende Oktober unter anderem in dieser Zeitung erschien. Nach dem Glanz der Nationalratswahlen gab es nun Zorn und Schmach.