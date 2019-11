«Swan» am Berner Stadttheater: Farbiger als Schwarz und Weiss

Nichts ist wie im Original

Auch sonst lohnt sich an diesem grossartigen Tanzabend mit Choreografien von Jo Stromgren («Der unerwartete Gast»), Estefania Miranda («The Sign of the Swan») und eben Ihsan Rustem («O / O») das genaue Hinsehen: Denn «Swan», so der Titel dieser Triple Bill, ist nicht «Schwanensee». Bis auf ein paar realistische Schwanenrequisiten, fliegende Federn, fantastische Kostüme (Bregie van Balen) und ausgeklügelte Lichtstimmungen (Jonas Bühler) ist nichts wie im Original. Dennoch ist der Ballettklassiker omnipräsent, selbst da, wo das Berner Symphonieorchester unter der Leitung von Thomas Rösner statt Tschaikowsky Musik von Bergmund Skaslien (Stromgren) spielt. Oder Atmosphärisches ab Band von Arvo Pärt und Jorg Schellekens (Miranda) den Raum erfüllt. So weit, so gut. Doch was bleibt vom «Schwanensee», wenn man ihn der weissen Schwäne, der Tutus, Spitzenschuhe und sogar Tschaikowskys Musik beraubt?

Tanzkörper sind politisch

Seit der Uraufführung des Ballettklassikers 1877 in Moskau haben sich diese Frage unzählige Choreografen gestellt und in der Folge aus der DNA des romantischen Handlungsballetts neue, moderne, auch radikale Lesarten destilliert. Der Grund liegt auf der Hand: Im «Schwanensee» werden archetypische Motive verhandelt, die zeitlos sind. Wie in vielen Märchen geht es hier um Macht, Intrigen, Liebe, um Gut und Böse, Abhängigkeiten, Sehnsucht, Täuschung und Erlösung. Dazu lässt sich auch aus heutiger Sicht aus vielerlei Perspektiven Stellung beziehen. Doch sind es nicht nur diese inhaltlichen Themen, die heutige Tanzmacherinnen und Tanzmacher am «Schwanensee» interessieren. Es ist vor allem auch der Umgang mit dem Tanzkörper. Früher wie heute ist er im Tanz das Transportmittel für Botschaften, die über den Stückinhalt hinausgehen.

Der Körper – ganz besonders der Frauenkörper – ist ein Seismograf. In der Art, wie er im Tanz diszipliniert und vorgeführt wird, zeigen sich Werte- und Wunschvorstellungen einer Gesellschaft, der Tanz wird so zum Gradmesser einer sozialen Realität. Im «Schwanensee» etwa manifestiert sich die bürgerliche Vorstellung der Versöhnung von Mensch und Natur, sogar die Schwerkraft wird überwunden. Die ideale ­Tänzerin ist in jener Zeit nicht Frau, ­sondern geschlechtsloses Wesen. Sie ist Objekt, wird (oft von Choreografen) vermessen, taxiert, geformt, genormt. Als Schwanenprinzessin schwebt sie keusch und feengleich entrückt zwischen Himmel und Erde. Ihre Bewegungen sind stilisiert, diszipliniert und höchst virtuos. Ja so virtuos, dass man sich wundert, wie so ein Tanzen überhaupt möglich ist. Dann fallen schnell Wörter wie magisch oder zauberhaft.

Es ist ein Abend voller dunkler Kontraste, der Geschlechterrollen und tradierte Bilder im Tanz neu ausleuchtet.

Auf Magie und zauberhafte Transformationen setzen Stromgren und Miranda auch. Allerdings mit völlig unterschiedlichen Mitteln. Stromgren lässt in einem realistischen Theaterraum, der entfernt an ein Postbüro aus dem Wilden Westen erinnert, Kisten voller Schwäne anliefern. Die molligen, naturgetreuen Abbilder der gefiederten Langhälse wirken unfreiwillig komisch im Kontext von «Schwanensee»-Ballerinen. Und erst recht die absurde Geflissenheit, mit der sie hier vermessen und ihre Daten minutiös protokolliert werden. Ein eingespieltes Team. Alles läuft wie am Schnürchen, bis in einer Kiste ein schwarzer Schwan auftaucht und der monotone Büroalltag auf den Kopf gestellt wird. Wie in früheren Stücken arbeitet Stromgren sehr frei und assoziativ mit stimmungsvollen Verwandlungen. Er spielt Erwartungen, bezieht Fensterfronten, bewegliche Türen und Requisiten dynamisch in die Bewegungsgestaltung mit ein. Die Aufteilung in eine weisse und eine schwarze Gruppe (stark: Marieke Monquil) erinnert an die Struktur im «Schwanensee». Doch das Stück zeigt Konzentrationsschwächen, überall ein wenig zu viel lässt die Dramaturgie ausfransen.