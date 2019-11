So geht Konzert Theater Bern gegen Belästigung vor

Der Schweizerische Bühnenkünstlerverband (SBKV) hat einen Verhaltenskodex erarbeitet, um die Theaterbranche für das Thema Belästigung und Mobbing an Theaterhäusern zu sensibilisieren (lesen Sie hier, was genau im Kodex steht). Wird sich Konzert Theater Bern daran halten?

«Daran halten» finde ich eine schwierige Formulierung. Wir teilen sicher das Ziel des Kodex und gehen gegen unzulässiges Verhalten vor. Eine Garantie, dass es an unserem Haus nie zu einem Fehlverhalten kommen wird, können wir aber nicht gewähren.