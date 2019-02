Reaktionen: «Mein Herz ist gebrochen»

Die Schauspielerin Diane Kruger schreibt auf Instagram: «Karl, ich kann dir nicht sagen, wieviel du mir bedeutet hast und wie sehr ich dich vermissen werde. Ich werde niemals deine Güte mir gegenüber vergessen, dein Lachen und deine Vorstellungskraft. Ich kam diese Woche nach Frankreich, um dich zu sehen und dir meine Tochter vorzustellen. Mein Herz ist gebrochen, ich war zu spät. Ruhe in Frieden, ich vergöttere dich.»

Die italienische Modeschöpferin Donatella Versace schrieb: «Karl, dein Genie hat die Leben so vieler berührt, vor allem jene von Gianni und mir. Wir werden dein unglaubliches Talent und deine endlose Inspiration nie vergessen. Wir werden immer von dir lernen.»

Die niederländische Moderatorin und Model Sylvie Meis postete ebenfalls ein Bild von sich und Lagerfeld und schrieb dazu: «Für immer dankbar für die unendliche Inspiration und Grösse. Ruhe in Frieden.»

Worte der Trauer kamen auch von der Sängerin Lily Allen: «Du hast mir das Gefühl gegeben, eine Prinzessin zu sein. Ich habe nie ganz verstanden, was du in mir siehst, aber ich bin für immer für die Unterstützung von dir und Chanel dankbar, die ihr mir in den letzten 15 Jahren gegeben habt. Ruhe in Frieden Karl, du warst ein echtes Genie und wirst so sehr vermisst werden», schrieb sie auf Instagram.

Die Abschiedsworte mit Charme und Witz des Londoner Models Alexa Chung: «Ruhe in Frieden, Karl. Ich erinnere mich, dass ich so verängstigt war, dich zu interviewen, und trotzdem warst du unglaublich witzig und grosszügig. Oh ja und danke für den Trockenshampoo-Tipp. Ich werde immer an dich denken, wenn ich meine Perücke mit Pulver bestäube.»

Die deutsche Schauspielerin bezeichnete Lagerfeld als herausragenden Künstler, der die Mode geprägt und unzählige Leben berührt hat. Sie sei «zutiefst betroffen» vom Tod des 85-Jährigen, der durch seine Kunst unsterblich bleibe.

Mit einem simplen «Danke Karl!» nimmt das deutsche Model Eva Padberg Abschied von Lagerfeld.

Die Kanadierin Linda Evangelista postete ein Foto von sich mit Lagerfeld als Tanzpartner.