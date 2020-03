Immer die Chinese!

U drum – wo me die Biudig de mau hinger sech het gha, het eim aues us China dopplet fasziniert. S isch no nid so globau gsy u so isch me unger Fründinne i ds chlyne China-Lädeli, dennzumau gloub ir Nööchi vom Eigerplatz, go schnöigge. Natürlech het es chinesisches Tassli mit Drache häremüesse u Ässstäbli u wunderschöni Schärischnitte. Ganz fyn u filigran us dünnem Papier. Wenn i i d Schublade gäng go grüble, würd i gloub no paar finge. Denn het me se öppe mau uf Briefe gchläbt – aber Dir wüsst, wi viu Briefe me hüt no schribt. De aui die märlihafte Figure vo Drache und so wyter – es het sech e Fantasiewäut ufta. Bi nie z China gsy, aber e Sympathie isch blibe.

Trotz auem, wo me list oder weiss, oder meint z wüsse – aber es git ja nid nume schwarz u wyss. I ha Schirme us China, wo mi syt Jahre begleite. Chuchistüeli us China, wo ihre Zwäck wunderbar erfüue. I ha Tischtüecher us China. Die wärde praktisch nid dräckig, wüu aues, wo dernäbe geit, eifach es Tröpfli biudet u de chaschs mit em Serviettli suber absuge – u scho ischs wider guet.

Drum dänken i jede Tag a d Chinese. Si chöis eifach! U si häufe mer, dass i nid ständig mues wäsche. Natürlech gits de no di ganze Margge-Kopie u dä ganz Bschiss, scho klar – aber äbe, si chöis glych. Generell hei si myni Hochachtig, nid zletscht wäg ihrere aute Kultur. Wi denn, vor viune Jahr, tröimen i eigentlech immer no vo Uffüehrige mit Löie u Drache u ha d Musig im Ohr.

Guet. När Huawei u aui Spionage-Verdächtigunge. Unschön – aber doch chly naiv, z meine, das sig bi angerne de nid so. Sit Crypto-Leaks hesch da sowiso nume no nes müeds Lächle. Das het mer der aueriletscht Gloube a irgendöppis gno, wenigschtens uf der mönschleche Äbeni. Gopfridstutz isch das beschämend! Ha gmeint, i spinn. U we de gsehsch, wis Lüt git, wo uf Frage so pickuhert lüge, das sech d Bauke biege aber sech kes Fäserli im Gsicht, verschwige de i den Ouge bewegt, de gruusets di nume no.

Auso bitte ufhöre, mit d Chinese beschuudige, it’s all the same grauevou business. Houptsach, es klingelet i de Kasse. Da dänksch wider z rügg a Schnüffu-Staat u d Demo u süsch e Huuffe so feini Sache – u merksch, das isch eigentlech scho fasch Pippifatz gsy gäge das, wo da süsch no so abgloffe isch u ablouft.