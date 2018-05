«Ich rate euch Schweizern: Verteidigt euren Flecken!»

In Ihrem Buch «Eine amerikanische Familie» ziehen sich Mauern um die USA – und eine davon errichtet ausgerechnet Mexiko gegen arme US-Flüchtlinge. Bewusste Ironie?

Dass Trump seine Mauer zum Wahlkampfschlager machen würde, habe ich nicht ahnen können, als ich dieses Motiv aufgriff. Das war wirklich ein ganz seltsamer Zufall. Aber am Ende vielleicht eben doch nicht so seltsam.

Wie meinen Sie das?

In allen Romanen schreibe ich über reale Dinge, die mir Sorgen bereiten: wie hier über die Überalterung unserer Gesellschaft; die Krise des Gesundheitssystems; den Niedergang der Presse und die weltweite Überschuldung; die negativen Folgen der sozialen Hängematte. An erster Stelle stehen stets die Themen. Sie müssen mir auf den Nägeln brennen.

Die Geldwirtschaft war so ein Sujet.

Extrem! Die Unsicherheit in der Finanzkrise von 2008 traf mich bis ins Mark. Ich hatte eine Heidenangst, alles zu verlieren – wer nicht? Daher habe ich mich intensiv damit beschäftigt: Ehrlich gesagt, etwas vom Spannendsten beim Schreiben ist die Recherche. All diese Dinge genau zu studieren! Ich habe mit Lust eine Unmenge faszinierende Wirtschafts-Fachliteratur gewälzt. Und einen Teil davon habe ich als Geschenk für den Leser in den Roman einfliessen lassen. Manches indirekt, im Plot. Anderes diskutieren die Figuren ganz direkt, im lebendigen Streitgespräch. Entscheidend ist dabei der Ton: Ich verfasse ja keine Sachbücher und auch keine Tragödien. Ich sehe mich nicht als Science-Fiction-Kassandra oder als Gewissen der Welt. Eher als ihr Hofnarr, der über ihre Fehler und Wunden freche Scherze macht.

Witze über die neue Armut und die zunehmende Gewalt?

Ich bin gern ein wenig pervers (lacht) , mache gern kleine böse Witze. Anders als, nun ja, etwa Margaret Atwood, die ja wie ich die Realität stets einen Tick weiterdreht. Ihre Texte haben andere Qualitäten, aber mir mangelts da an der Leichtigkeit, dem Sinn für Humor, die ich für mein Schreiben suche. Mein «Familien»-Roman mag dunkel, auch erschreckend sein, aber er ist eine Fiktion voller Spässe und hat gar ein Happy End.

Das Happy End besteht darin, dass die Sippe es in eine isolierte Pionierwelt mit Vollgeld schafft, wo jeder eine Pauschalsteuer von zehn Prozent zahlt und sein Leben selbst organisiert, ohne staatliches soziales Netz. Ist das wirklich Glück?

Das Leben dort hat auch Härten – und wie gesagt, ich bin keine Prophetin. Romane haben die gleiche simple Rolle wie TV-Serien: Unterhaltung. Dennoch: Ja, ich glaube, dass das inflationäre Auswerfen von Billiggeld brandgefährlich ist. Am Ende hat man nur noch einen Haufen wertloses Papier, so wie im Roman. Ich bin überzeugt: Das monetäre System steht vor dem Kollaps. Der enorme Hunger nach Kryptowährungen erstaunt daher nicht. Keine Ahnung, ob die wirklich funktionieren. Was man auch oft vergisst: die mentale und moralische Komponente. Hart arbeitende Sparer werden heute bestraft, verlieren jedes Jahr Geld. Das wird zu den Schuldenmachern und Verschwendern transferiert. Eigentlich stehlen diese; und da sträubt sich die Pfarrerstochter in mir. Das System belohnt nicht die, die etwas tun, etwas produzieren. Darum: Trumps Steuerreform hatte auch eine gute Seite, nämlich die Senkung der Unternehmenssteuer.

Ich fürchte, es wird zwangsläufig auf militarisierte Grenzen hinauslaufen. Und auf mehr Waffengewalt.

Sie schätzen Trump?

Auf keinen Fall. Und auch die Steuerreform hat geradezu unheimliche Aspekte, ist etwa raffiniert so gedreht, dass vor allem die von den Demokraten gehaltenen Staaten bluten müssen. Grundschullehrer müssen jetzt schon den Leim und die Radiergummis für ihre Schüler selbst berappen. Das ist absurd, total unfair, schädlich. Das Steuersystem sollte komplett überholt werden. Aber: Ich verteufele Trump und seine Regierung auch nicht, wie das manche der einstigen Qualitätsmedien tun.

Einstige Qualitätsmedien?

Leider haben auch die traditionellen Qualitätszeitungen nachgelassen. Sie glauben, mit ihrem Anti-Trump-Kreuzzug die USA und die Welt zu retten. Und verlieren dabei ihre Werte, Objektivität und Ehrlichkeit. Vermutlich sind die Zeitungen eher dem Untergang geweiht als die Literatur. Ich unterstütze die «New York Times» und andere mit meinem Abo, bin aber gleichzeitig schwer enttäuscht von ihrer Hysterie. Inzwischen weiss man nicht mehr, wo noch wertfrei überprüfte Fakten berichtet werden. Ähnlich gehts mir mit #MeToo: Ernsthafte Übergriffe soll man verfolgen, Weinstein war ein Schwein, und es geschieht ihm recht. Aber wenn jede Kleinigkeit an den Pranger kommt, geht das, was zählt, unter. Ich bin von Natur aus anti-konformistisch; und würde gern den Sinn für Nuancen und Humor bewahren.

In Ihrer USA-Dystopie müssen die Jungen später quasi als Lohnsklaven für die Alten und Kranken arbeiten. Das ist eher krass.

Ist Ihnen klar, dass eine vierköpfige US-Familie schon heute jährlich über 25'000 Dollar für die Gesundheitsversorgung ausgibt, wenn auch teils via Versicherungen? So kanns nicht weitergehen. Es ist ein schwarzer Ausblick, und ich erzähle ihn mit Galgenhumor. Man wird nicht um ein vernünftiges nationales Gesundheitssystem herumkommen. So, wie es in manchem EU-Land existiert – aber anders als in England, wo dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet wurde.

Aber Sie waren für den Brexit?

Ich lebe seit langem in Grossbritannien, bin zwar kein Staatsbürger, habe aber den Brexit befürwortet – befürworte ihn noch! Ich mag die europäische Autokratie nicht. Man sollte einen klaren Schnitt machen, keinen «Soft-Brexit» verhandeln. Die EU war eine ökonomische Idee: Mir leuchtet nicht ein, wieso das so übergreifend politisch werden musste. Ich glaube an den Föderalismus und lokale Gewalt. Wieso brauchts einen grossen Schirm über allem? England gibt es seit 1000 Jahren, samt Schottland seit 300 Jahren. In der EU waren sie seit nicht einmal 50 Jahren. Dort sind mittlerweile viel zu viele Länder, es wurde ein Umverteilungsapparat, der profitable Freihandelsraum geriet in den Hintergrund. Da ist dann auch die Einwanderung kein positiver Faktor mehr.

Wie sehen Sie denn die Schweiz?

Da bin ich kein Experte, aber ich respektiere den unabhängigen Geist und den Versuch, die EU auf Abstand zu halten. Griechenland würde es besser gehen, wäre es zur Drachme zurückgekehrt und hätte sich von der EU etwas abgewandt. Die jetzige Griechenland-Politik mit dem scheibchenweisen Streichen von Schulden ist zudem ein moralisches Risiko. So rate ich euch Schweizern, auch wenn das kleine Land dadurch einen xenophoben, trotzigen Ruf weghat: Verteidigt euren Flecken – defend your patch!

Sind Sie für eine Grenzschliessung?

Die Personenfreizügigkeit ist sehr attraktiv und führt zum fruchtbaren Austausch von Ideen. Aber mit der Masseneinwanderung von Ost nach West, etwa von Rumänien nach England, wird die Situation für alle schlechter. Das ist kontraproduktiv. Auch für die USA würde ich ein vernünftigeres System unterstützen, sodass Einwanderer auch integriert werden können. Wenn man so etwas sagt, wird man schnell als xenophob oder rassistisch abgestempelt. Aber ich fände es richtig, dass jeder Englisch lernen muss; in manchen US-Gegenden spricht man nur noch Spanisch. Angela Merkel hat Hass und Häme kassiert für ihr grosses Herz, ihre ostentative Tugend. Das war nicht recht – aber der demografische Druck auf Europa ist ungelöst. Mir tut Italien leid – und die Menschen in Afrika. Was sollen sie tun, wenn es in ihrem Dorf kein Wasser mehr gibt?

Wasser ist auch in Ihrem Roman ein grosses Thema.

Ich bin von Natur aus eine Katastrophikerin. Und nicht duschen zu können, ist eine meiner Horrorvisionen! Was nur soll Europa machen? Es befindet sich in Gefahr. Ich fürchte, es wird zwangsläufig auf militarisierte Grenzen hinauslaufen. Und auf mehr Waffengewalt.

Glauben Sie das?

Ich bin zurückgezuckt, als ich im Roman dem Teenager Willing einen Revolver in die Hand drückte. Aber ich bin grundsätzlich pessimistisch. Das Verfassungsrecht auf Bewaffnung wird in den USA nicht fallen, leider; und so werden die Leute aufrüsten, auch wenn mir das nicht passt. Also muss das in den Text rein. Auch in Europa wird sich wohl ein Geist der Selbstverteidigung durchsetzen. Brexit ist eine andere Form davon.

(Tages-Anzeiger)