Ds Jahr het ja scho vor em ne Wyli agfange, aber i schlarpe no hingenache. Das isch immer so, aber macht nüt. Uf e re Witzzeichnig het ja o öpper gseit: «Wiso es nöis Jahr, we ds aute no guet isch?» Ja, cha me sech doch würklech frage. Aber item.

Schlärpele isch mängisch gar nid so schlächt. De chöme o di guete Vorsätz ersch so Mitti Jahr, oder wenns de haut isch – u de ischs immer no früeh gnue, für se schnäu wider z vergässe. So gseh, bin i eigentlech das Jahr cheibeschnäu. Näbe de Kilo z viu, auso em Abbou vo dene – han i mer vorgno, tüechtig am Säubschtbewusstsy z schaffe. D Kilo z viu si im Fau nid myni Schuud. Das isch wäge de angere, wo mi mit Güezi, Schoggi u Eier- cognac quasi zwinge, es Winterpouschter azlege. Das macht entwickligs­gschichtlech gseh absolut Sinn, vor auem bi de Murmeli. Ja guet, ghöre mer nid derzue. Aber o, we d mau us­gschlipfsch, bisch besser abgfäderet. I säge nume Oberschänkuhaus!

S git ja X Usrede, für ds Projekt Abnäh no chly z verschiebe. So lang s d Elastizität vo de jewylige Stoffe no ma ­gmache – Wurscht! Härestah u zue sech säuber – u so. Hie chunnt itz äbe ds Schaffe am Säubschtbewusstsy i ds Spiu. We d so nes Kolümni schrybsch, dänksch ja mängisch drüber nache, wi äch itz das achunnt. Obs gfaut. Obs überhoupt öpper list. Obs närvt. Obs entrüschtet etc. etc. När schrybsch öppis. När lisischs hundert Mau düre u korrigiersch. U je meh d korrigiersch, deschto gröber u grösser wärde d Zwyfu u am Schluss – ­muesch öppis lifere, ob de zwyflisch oder nid. U när chunnt d Kritik oder ds Lob, oder zmingscht chöme nes paar Sprüch – drum: Fertig! Me mues eigent­lech nume i d Wäut useluege, für da uf e nes angers Gleis z cho.

Lueg mau, wi sech di sogenannte grosse Leader ufpluschtere. Irgende Pfau oder Auerhahn isch en Afänger dergäge. Drum itze: Fantere first! Dir heit hie di ultimatiiv beschti Kolumne ever vor Nech! Syt Nech das bewusst u goutieret die entsprä- chend. Si isch ds Resultat vo extrem ufwändige Recherche u ungloublech wichtige u ergäbnisryche Gespräch u Usenandersetzige, wo nis aune zeigt ha, was ig für ne Supersiech bi.

Guet, das tönt itz o chly doof. Gits da e wyblechi Form? Wüu, Supersiechin fingen i z weni cool. Da wär i auso froh um Mitdänke u Mitteile, gäuet, myni liebe Untertane. U säget ja nid, da wäre mer itz wider guet gnue – nei, syt stouz, dass Dir für mi dörft dänke, wüu ig Bessers z Tüe ha. I mues mi zum Bispiu ändleche vermehrt der Kunscht widme. I ha da ne grosse Läbchueche, wo my Salon verschöneret. Auso da gseht Der, i bi nid limitiert uf Brot und Spiele – o no Kunscht ghört zu mym Répertoire. Vor auem i Form vo Läbchueche. So ne schöne, grosse Bärner Läbchueche mit myne Lieblingstier druffe (die mache übrigens o ne Winterschlaf). Wes uses zue geit, wird er haut de doch o verspise, trotz syre Schönheit, oder vilech grad wäge dere.

Eigentlech sött Kunscht generell äss­- bar sy, das wirden i sofort beatrage. Da wurd me sech aui di Lager i irgendwelche Chäuer chönne spare u nes hätte viu meh Lüt d Müglechkeit, i d Öffentlechkeit z glange mit ihrne Kunschtwärk. Dir gseht – i dänke immer für ds Vouk. Bishäregi Kunscht wird totau überschetzt – i chume da mit ganz nöie, ungloubleche Y- und Usblicke. Myner Idee sy revolutionär. Zueggä, dernäbe han i no so ganz profani, aber glych enorm wichtegi Vorsätz wi nes nöis Gartezüünli oder Mürli, damit di Vagante vo Nach­berschatze nid geng eifach so myner Granium chöme cho aluege u mys Gras wägfrässe. Was mi totau närvt, isch, wenn i so Schlagzyle gseh wi: «Rülpsen Mikroben auf dem Mars?» Das mues ufhöre. Was geit mi dene ihres Görpsle a? Wi gseit: Fantere first mit gsungem Säubschtbewusstsy – u no mau: Dir heit itz d Ehr, die absoluti Hammerkolumne i Hände z ha. U für e Pöbel giut: immer schön bescheide blybe!

(Der Bund)