Eine schrecklich smarte Familie

Jetzt ist das Kind schon grösser. Und natürlich ist es längst verdrahtet mit der digitalen Welt, aber nun soll es doch auch noch individuell daran angeschlossen werden, und zwar mit einem eigenen Mobiltelefon, auf Probe vorerst. Gut, die Eltern hätten mit diesem Schritt wohl noch länger gezögert, wenn das Kind nicht einige Tage fern des heimischen Nests zu verbringen beabsichtigt hätte, ganz unter seinesgleichen. Und so waren es vor allem die Erziehungsberech­tigten, die das Bedürfnis nach dieser Nabelschnur verspürten, denn das Kind selber fand eigentlich, es ginge ja auch ohne, aber gut, wenn die Alten unbedingt wollen.

Als das gute Stück schliesslich im Haus war, ging es natürlich gleich los, ganz ohne Startschwierigkeiten, es wurde sofort Kontakt aufgenommen zu all jenen Freunden, die schon länger Anschluss hatten, auch die Grossmutter wurde gleich mit ein paar Emojis bedient, was diese umgehend der Kindsmutter per Whats­app mitteilte, die ihrerseits gerade online war und dem Kind ins Nebenzimmer schrieb, dass dessen Nachricht gut bei der gewählten Adressatin angekommen sei.

Wenn Akihiko Kondo die Hand in die Projektion von Hatsune Miku hält, ist es, als ob sie ihn berühre.

Während sich der Kindsvater gleichzeitig am Laptop um die Frage kümmerte, welche Kostenfolgen diese Anschaffung während der Lagerwoche haben könnte, verstrich der Abend munter, und irgendwann fragte das Kind seinen Vater schriftlich vom neuen Telefon aus, ob es denn nicht langsam Zeit zum Schlafen sei. Da dieser aber gerade kurz offline war und die Mutter damit beschäftigt, die 14-Tage-Wetterprognose für die Lagerwoche auf verschiedenen Meteo­portalen zu vergleichen, brauchte es den kleinen Bruder – der wegen des leeren iPad-Akkus aus seiner Die-Goals-der-Woche-Youtube-Trance erwachte und lautstark reklamierte –, bis die Eltern merkten, dass es schon längst Zeit zum Zähneputzen war.

Ja, während die Technologie immer smarter wird, scheint der Mensch eher zum Bescheuerten zu tendieren, aber das macht ihn ja sympathisch. Wie der Japaner Akihiko Kondo, der seit zehn Jahren eine Beziehung führt mit einer Mangafigur: Hatsune Miku hat grosse Augen, grünliche hüftlange Haare, und sie trägt das Kostüm einer verrückten Gouvernante. Als hand­flächengrosses Hologramm steht sie bei Akihiko Kondo daheim in einer sogenannten Gatebox, und wenn der 35-Jährige seine Hand in die Projektion hält, ist es, als ob sie ihn berühre.

Mehr liegt auf der körperlichen Ebene nicht drin, aber Hatsune Miku ist so schlau, dass man sich gut mit ihr unterhalten kann, und sie schickt ihrem Freund hie und da eine SMS, in der sie ihn fragt, wie es ihm geht. Nun will Akihiko Kondo sie heiraten, ein Datum ist schon festgelegt.

«Das ist irgendwie … sehr bedrückend», schreibt jemand dazu im Internet, andere halten dieses Beziehungs­modell für faszinierend, und ein Spassvogel findet vor allem den Umstand bemerkenswert, dass es an der Gatebox einen Home-Button gibt, mit dem sich Hatsune Miku einfach ausschalten lässt: «Hätte Al Bundy das noch miterleben dürfen.» Noch nicht ganz klar ist, was geschieht, wenn andere Hatsune Miku ebenfalls heiraten wollen, schliesslich ist sie in Japan ein Star. Und auch nicht klar ist, wie eine allfällige Familiengründung vonstattengehen soll. Leicht vorstellbar scheint dagegen, wie diese Familie aus Fleisch und Bits dereinst kommunizieren würde. Siehe Anfang dieses Texts.

(Der Bund)