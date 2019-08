Sprache soll auch Bild sein

Es sind «Projekte», kleine Entwürfe auf Karton von je 21 auf 21 Zentimetern. Sie sollen ein Ganzes bilden, das Leben. Gerade heute, da wir vom Tod Rudolf Mumprechts erfahren, tut es gut, sie zu lesen und persönlich zu interpretieren, in jener Freiheit, jener «Liberté», die er mit seinem Werk immer wieder anrief und forderte.

Wortgeprägt

Das Wort, Worte und ganze Texte wurden für Rudolf Mumprecht zum lebenslang prägenden Element in seinem Schaffen. Aber Sprache sollte nicht Sprache allein bleiben, sondern Bild sein, als geschriebenes und gemaltes Bild Bedeutung heischen bei den Betrachtenden, Gedanken auslösen, an Werte erinnern und an Wege, die es im Leben zu gehen gilt.

Der am 1. Januar 1918 in Basel in das letzte Jahr des Ersten Weltkriegs, also in eine vielfach schwierige Zeit geborene Rudolf Mumprecht wuchs in Bern auf und liess sich zum Kartografen ausbilden. Diesen Beruf hat er aber nie ausgeübt, sondern die Abschlussprüfungen in Grafik gemacht. Sie öffnete dem begabten Zeichner das Tor zum freien Kunstschaffen. Ein «Porträt der Mutter» von 1940 dokumentiert sein Können, zeigt jedoch gleichzeitig seine Neigung zu malerischen Strukturen auf.

«MmmMmM»

Wichtig sind präzise Zeichnungen von draussen und drinnen, so beispielsweise von C. A. Loosli oder Ernst Kreidolf, und gleichsam geschriebene Landschaften aus dem Süden. In der Entwicklung zur Schrift als Motiv und Inhalt spielte auch die künstlerische Auseinandersetzung mit dem gigantischen Bau der Oberaar-Staumauer, die auch Emil Zbinden und Eugen Jordi beschäftigte, eine wesentliche Rolle: eine Hinwendung zum Menschen, zum Arbeiter und eine klare zeichnerische «Sprache». Doch vergingen noch Jahre intensiven Suchens und Erprobens, bis Rudolf Mumprecht 1971 mit seinem initialen M das grosse Bild «MmmMmM» schuf und zehn Jahre später den visionären Satz «Als ob alles wiederkäme» zu einer grossen textilen Applikation machte.

Bilder zum Lesen, Worte gezeichnet, gemalt, gelebt, Nahes wie «Rot ist schön» oder «Du Ich Wir» oder eben «Liberté» und Ferneres wie die Fibonacci-Zahlenreihe oder das «Sator-Arepo-Quadrat» entstehen und auch mit feinem Witz etwa «demain». «Man darf auch ‹de main› lesen, ‹von Hand› oder gar ‹deux main›, zwei Hände».