So meistern Sie das Homeschooling

Schon am Samstagmorgen zog der achtjährige Flurin mit stolzgeschwellter Brust den Laptop heraus, den seine Schule ihm am Freitag mitgegeben hat. Er richtete sich ein und verkündete «Ich mach jetzt Anton!». Anton ist eines der Lernprogramme, die sie in Flurins Schule seit Anfang März mit den Kindern eingeübt haben, neben anderen Programmen, und bis jetzt hat der Bub grossen Spass am Fernunterricht, auch wenn ihm die Gspänli und die Lehrerinnen fehlen; der ganz eigene Raum, den Schule für jedes Kind bedeutet.