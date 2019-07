Sie sind zum «Fieberthermometer» der Erde geworden

Im Treppenhaus sind graue Decken aufgetürmt zu einem gespensterhaften Wesen, das sich anzuschicken scheint, den diese Stelle passierenden Besucher unter sich zu begraben Als Gletschervlies sind sie in den vergangenen Jahren bekannt geworden in verschiedenen Schweizer Wintersportorten – die Abdeckungen, welche die Gletscheroberfläche vor der Sonneneinstrahlung schützen sollen. In der elfminütigen Videoarbeit «Gletscherfahrt» der Künstlerin Ester Vonplon wirken die in körnigem Schwarzweiss fotografierten Gletscher­vliese zuweilen wie eine mit Narben und Nähten übersäte menschliche Haut oder gar wie Leichentücher, begleitet von der minimalistischen Musik von Stephan Eicher und Rainer Lericolais. Am Ende dieses visuellen Mahnmals der Vergänglichkeit ist die Leinwand weiss, und im Off hört man das Gurgeln und Tropfen von Schmelzwasser.

Die zweite grosse Videoarbeit in der aktuellen Ausstellung «keineismeehr» im Kunsthaus Interlaken setzt einen ähnlichen elegischen Ton. Der Berner Künstler und Bluesgitarrist George Steinmann, der sich seit seinen Anfängen als Kunstforschender mit Klima und Umwelt beschäftigt hat, stimmt auf dem Rhonegletscher einen Abgesang an auf die immer mehr schrumpfenden Eismassen, die spätestens seit dem 19. Jahrhundert zum «Fieberthermometer» der Erde geworden sind.

Die vom emeritierten Berner Geografieprofessor und renommierten Glaziologen Heinz J. Zumbühl initiierte Ausstellung in Interlaken bringt Kunst und Wissenschaft auf sinnliche Weise zusammen: Einerseits vermittelt sie dem Besucher im ersten Obergeschoss anschaulich den wissenschaftlichen Hintergrund mit Fakten zur Geschichte der beiden Grindelwaldgletscher und zum Klimawandel. Nicht zuletzt dienten der Forschung neben schriftlichen Zeugnissen auch Fotografien, Zeichnungen und Gemälde als wichtige Bildquellen für die Rekonstruktion des Gletscherverlaufs im Laufe der Jahrhunderte.

Schmelzen, verschmelzen

Andererseits werden im zweiten Stock nahezu alle bedeutenden künstlerischen Darstellungen der beiden Grindelwaldgletscher seit dem späten 17. Jahrhundert präsentiert – viele davon Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen. Unter den Künstlern sind Samuel Birmann, Johann Jakob Biedermann, Caspar Wolf (der zahlreiche Gletscheransichten malte mit der Absicht, dazu ein naturwissenschaftliches Buch herauszugeben) und Ferdinand Hodler mit seinem Gemälde «Front des Oberen Grindelwaldgletschers auf dem Felsnollen vom Gletschersand aus gesehen» (1912, Kunsthaus Zürich).

Eine besonders sinnfällige Verbindung von eisiger Vergangenheit und geschmolzener Gegenwart gelingt dem japanischen Künstler Hiroyuki Masuyama, der sich wiederholt im Berner Oberland aufgehalten hat. In seinen Leuchtkästen sind fotografierte Fragmente der Gletscherlandschaft in der Gegenwart mit Motiven von Malern wie Caspar Wolf zusammengefügt – und so verschmelzen die Unterschiede zwischen Original und neu geschaffenem Werk zu einer eigentümlich strahlenden Sehnsuchts- und Trauerlandschaft.

Die Ausstellung im Kunsthaus Interlaken dauert bis zum 25. August. Der Katalog kostet 39 Franken.