«Das Programm ist grösser als je zuvor»

Neu findet ein zweiter internationaler Wettbewerb statt. Die «Worldwide Competition» läuft an allen Festivalorten, «Playgrounds» genannt: Buenos Aires, Hongkong, Kairo, Kapstadt, Moskau, New York, San José und eben Bern. Die 18 Filme in dieser Sektion werden von den Managern aller Playgrounds ausgewählt und decken alle Kontinente ab. Neu im Programm ist zudem der romantische Block «Love Shnit».

Gruselfilme auf Friedhof

In Bern ist ausserdem die Anzahl der Spielstätten gestiegen. Neben den bisherigen Vorführungsorten wie dem Kornhausforum, dem Kino Reitschule, dem Theater am Käfigturm oder der Französischen Kirche werden am diesjährigen Kurzfilmfestival auch das City Pub im ehemaligen Kino City und das Krematorium des Bremgartenfriedhofs bespielt. Auf dem Friedhof gibt es einen Abend mit einem Block «Merry Shnit» und einem Block «Scary Shnit». «Wahrscheinlich wird dazu Bloody Mary serviert», so Van der Hoeven über die mutige Ortswahl.

Während inhaltlich ausgebaut wird, nimmt sich das Festival seiner immer wieder kritisierten organisatorischen Probleme an. Seit Mitte September ist der Basler Medienpädagoge Attila Gaspar als neuer Geschäftsführer angestellt. Er werde im Hinblick auf nächstes Jahr «Strukturen schaffen» und «professionalisieren», sagte Festivalleiter Van der Hoeven vor den Medien.