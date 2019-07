Sexual Healing – Kurstag 1

Ja, hoi zämä, ich bin d Anna-Lena, ich han i de letzte Jahr e Affinität zu Hardcore Bearback Gay Porno entwicklet und han siither chli Müeh demit, usserhalb vom Internet no e aaständigi Stimulation z erreiche, ich würd gern i dem Kurs chli uf noii Idee cho, min Erregigshorizont wieder biz erwiitere.

Danke Anna-Lena für dini offene Wort, Pornografie isch natürlich en wichtige Punkt wo mir im Verlauf vodem Kurs sicher no druf zrugg cho werdet au bezüglich Orgasmusoptimierig.

Hallo mitenand, ich heisse Gabi und bin sit acht Jahr verhüratet. Mini Schwöschter het mir zu mim Vierzig-ste en Guetschii für de Kurs gschänkt und ich han eigetlich erst sit ich uf de Homepage xii bin s Gfühl, dass ich es Problem han mit minere Sexualität. Also es isch mir vorallem denn ufgfalle, dass ich ja gar kei Sex me han, also, dass ich nid mal me dra denke Sex z haa, wenns mer ja gar nid uffallt, dass i keine ha – aber denn han ich all die Sache gläse vo wege Klitorisschwellkörper und Vaginal Mapping und denn hani also scho gmerkt, dass da einigi Bedürfnis braach ligget bi mir und…

Plötzlich gschpür ich so en Leistigsdruck und en Sportsgeist wo mich wahnsinnig abtörned.

Ähm merci, Gabi, mir gönd nacher gern wiiter uf d Wiederentdeckig vo dine Bedürfnis ii, um das gahts ja da. Ez würdemer aber no gschwind die Vorstelligsrundi abschlüüsse.

Also ich bin d Yvette, ich bi uf de Kurs cho, wil ich nach es paar recht gschtabige Heterobeziihige gmerkt han, dass ich mich eigentlich meh zu Fraue hiizoge fühle. Ez isches aber so, dass ich die Bilder vo dene mechanisch und hilflos uf mir umeturnende Männer nüm usem Kopf bechume, und jedes Mal, wenn ich mit ere Frau intim wirde, verwirrt mich das, ergo, ich weiss gar nöd, öb ich mich jetzt dene Fraue au uf die Art und Wiis söll aanöchere und plötzlich gschpür ich denn so en Leistigsdruck und en Sportsgeist wo mich wahnsinnig abtörned. Ja und denn isch meistens nüm viel los.

Yvette, danke teilsch du dini Erfahrig mit ois, es isch tatsächlich interessant wie eim Beziihige präged, respektive, dass mer mengisch selber Verhaltenswiise vo Ex-Partner übernimmt, obwohl me sie an sich weder uf geistiger no körperlicher Ebeni gschätzt hät. Das cha vo chliine Denkmuster bis hii zu sexuelle Blockade gah, aber au det gilts Credo: Sich selber erlaube, öppis nois derzue z lerne.

Die letzti Teilnehmerin duen ich jetzt no vorstelle, will ich glaub ihre Akku isch scho wieder leer – da links vo mir sitzt d Suzie, sie het in Dortmund als Sexpuppe im Bordoll gschaffet, jawohl ihr hend richtig ghört, Bor-Doll, haha, nid Bordell. Sie isch nach drüü Mönet 24/7 Beschäftigung uf Grund vo Verschleissspure im Intimbereich vo de Puffmueter zum Second Hand Verkauf usgschriebe wurde. No bevor sie a me einsame Pensionist id Händ isch gfalle, het e Aktivistinnegruppe Namens «Robots Rights Watch Amnesty» sie erstande. Sither lebt sie im Jura inere Altersresidenz für Pleasure KI’s, Sexbots, Realdolls und Suech-maschinealgorithme vo Pornosiite. Sie isch vermuetlich vo oisere Rundi die, wo de tüüfschti Iiblick id Wirrige vo menschlicher, sexueller Befriedigung het gha. Es wär toll, wenn sie ois selber chli chönt verzelle – het öpper vo oich zuefällig en AC-Adapter da, düütsch uf Schwiiz für ihres Lade- kabel?