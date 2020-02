Sei gefälligst (k)eine Dame

Zunächst teilte sie einen bestimmten Text nur mit engen Freunden und auf ihrer Facebook-Seite. Dann verselbstständigte sich die Verbreitung des Textes, plötzlich tauchte er auf verschiedenen Social-Media-Kanälen auf. Rainville beschloss daraufhin, so erklärt sie es auf ihrem Blog, jenen Onlineraum zu schaffen. Für sich und für ihre Essays, die vielleicht noch etwas «amateurhaft» seien, «unredigiert» und «emotional unausgegoren». Rainville nannte den Blog «Writings of a Furious Woman», verschriftlichte Gedanken einer wütenden Frau. Gleich nach der Gründung postete sie das Stück «Be a Lady».

Genau dieser Text ist es, der sich in diesen Tagen erneut verbreitet – weltweit. Das Magazin «Girls, Girls, Girls» hatte den drei Jahre alten Essay für ein Video verwendet, gesprochen wird er von der amerikanischen Schauspielerin Cynthia Nixon, die direkt in die Kamera blickt. In «Sex and the City» spielte Nixon die gradlinige, starke Anwältin Miranda. Sie ist eine feministische Autorität. Auch deshalb wirkt das Gesprochene wie eine Ansage.

Das Magazin «Girls, Girls, Girls» lässt in seinem Video die Schauspielerin Cynthia Nixon Camille Rainvilles Text sprechen. Foto: Axel Schmidt (AP)

«Sei eine Dame, sagten sie», beginnt Rainvilles Text, den Nixon vor der Kamera wortwörtlich wiedergibt. «Dein Rock ist zu kurz, dein Shirt hängt zu tief. Zeige nicht so viel Haut, verschleiere dich, überlasse noch etwas der Fantasie. Sei sexy, sei heiss, sei nicht so aufreizend, du forderst es heraus.»

Und in diesem Rhythmus geht es weiter, begleitet von Bildern aus der Welt der Mode, der Kunst, der Boulevardpresse: «Sei eine Dame, sagten sie. Sei nicht zu dick, sei nicht zu dünn. Iss auf, nimm ab, hör auf, so viel zu essen. Sei eine Size Zero, eine Doppelnull, ein Nichts.»