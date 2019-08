Robotertragödien

Mehr zu lachen gab da wenigstens eine Funktion von Google Photos, die dazu fähig ist, Bilder mit dem gleichen Hintergrund zu erkennen und sie zu einem Panoramafoto zusammenzufügen. Als nun ein argloser Benutzer eines Tages ein paar Aufnahmen von seinen Ski­ferien hochlud, um sie zu einem Bild verschmelzen zu lassen, konnte das Google-Hirn den Freund, der auf einem der Fotos zu sehen war, offenbar nicht als Menschen identifizieren. «Das muss ein Felsen sein», sagte sich die KI und vergrösserte den Kopf nicht nur bis auf Höhe der sonstigen Berggipfel, die da zu sehen waren, sondern gliederte ihn auch noch in den Gebirgszug ein. Sagen wir mal so: Es fällt schon auf.

Fast schon menschlich hingegen mutet der Fall des Roboterchens Cloi an, das per Stimmerkennung funktioniert. Denn Cloi fiel wegen Lampenfieber auf: Als es die Hersteller letztes Jahr in Las Vegas einem Publikum präsentierten, brachte das süsse weisse Männchen kein Wort heraus. Die Befehle vom Marketingchef auf der Bühne blieben unbeantwortet; eine unbequeme Stille machte sich breit.

Kurz darauf erscheint Dundertron. Er befiehlt seiner Frau, die Kinder zu verbrennen.

Seit kurzem allerdings blicke ich der Entwicklung von künstlicher Intelligenz weitaus optimistischer entgegen. Der Grund ist ein nicht weiter bekannter Amerikaner, der das Internet letzthin am Ergebnis eines Experiments teilhaben liess. Er habe einen Roboter tausend Stunden griechische Tragödien schauen lassen, schreibt er in den sozialen Medien (wobei nicht ganz klar ist, in welcher Form dies geschah – oder sind die Stücke alle verfilmt worden?). Im Anschluss sei die Maschine damit beauftragt worden, selber ein antikes Drama zu schreiben.

Seit ich die erste Seite des Werks gesehen habe, halte ich endgültig für möglich, dass uns die KI auch im kreativen Bereich ablösen wird – und zwar zu unser aller Wohlgefallen. Die Haupt­figur im Roboterstück heisst Dyspepsia. Und wie es sich für ein Drama gehört, beginnt es mit der Exposition, also mit einer Art Einführung ins Geschehen. In diesem Fall schwebt Dyspepsia also auf einem Podium mit grossen Rädern herein und beschwert sich als Erstes über ihren Ehemann, der der schlimmste von allen Ehemännern sei. Heute aber komme er heim vom Kampf gegen die Löwen.

Auftritt Chor. Er fürchte sich davor, was Dyspepsia tun werde wegen einer Sache, die lange zurückliege, heult er. Kurz darauf erscheint Dundertron auf der Bühne, der heimgekehrte König. Er bringt zwölf tote Löwen mit und befiehlt seiner Frau, die gemeinsamen Kinder zu verbrennen.

Hoffentlich wird das Meisterwerk bald verfilmt. Warum nicht als mehrteilige Netflixserie über Macht und Rachsucht und mit Gastauftritten von Tay und Cloi? Bei denen läufts seither ja nicht mehr so. Oder vielleicht kann auch Kevin Spacey als Dundertron ein beklemmendes Gedicht rezitieren. What a time to be alive.