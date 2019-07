Roboter a Steu vo Journalischte

Es isch doch mitüri en Elektriker cho für ds Finish vom chly banousehafte Wärk. U du, i bi fasch us de Finkli gchippet: E richtig flotte Giu (excusez, gäuet, für mi si haut afe aui, wo nid emau haub so aut si win ig Giele u Modi), steut sech vor, erklärt d Situation – es hätt auso nid Bumm gmacht, wüus nume d Ärdig isch gsy –, seit, är heig de am Egge vorne parkiert, für nid im Wäg z stah – u macht sech zügig a d Arbeit. Klari Asag, wenn er mues ds Elektrisch absteue u wenn dass es wider geit. Fründlechi no-mau-Info, härzlechi Verabschidig – eifach Creme. So grossi Ouge han i gloub scho lang nümm gmacht. Bi beglückt: Es git se no, die mit Styl!

Aber itz zu de Roboter. Ha gloub scho nes paar Mau gschribe, dass i dene stundelang chönnt zueluege. We aube im Ferni zum Bischpiu öppis über ne Outo-Fabrigg chunnt, oder wenn i am ne Tag der offenen Tür i irgend e re Firma Roboter gseh, de chläben ig fasch am Bode a. Luege, win er Teili hout u wägbringt, lüpft u ableit, nöime härebigelet oder uf d Syte schiebt, montiert oder abschrübelet. Das het so öppis Meditatyvs. Das isch wi Hypnose, da chönnt i vou abdrifte.

Drum chan i mir Roboter a viune Orte vorsteue. Guet, vilech würd mer o eine das Mini-Mini-Jöbli hie bir Zytig wägschnappe – aber wenn er härzig würd piipse derzue, chönnt ig ihm das vilech o no verzieh. Vilech hätt er meh Idee oder Viufaut weder ig? Vilech würd er Sache zämemixe, wo sech d Läserschaft d Büch würd ha vor Lache – u was gubs Schöners? Vilech wär er i der Lag, alternatyvi Fakte usezfiutere u der schreeg Vogu, wo se i Umlouf bracht het, i der Voguwarte hinger Schloss u Rigu z bringe? Aber de bitte i d Hoch­sicherheits-Speziauabteilig, dert, wo di rächte Vögu ne im Blick hätte u ne au Tag gnue chönnte us­pfyffe.

Eventuell hätt er o d Gab, us au däm Wirrwarr vo Infos u Date nume ds Schönschte u Luschtigschte use­zsueche u de gubs mindischtens zwöi Mau ir Wuche ne Zytig vou vo däm (uf d Zytig us richtigem Papier möcht i natürlech nid verzichte). Di ufblasnige Fake-Baschtler u Säubschtdarsteuer würd er eifach ganz dick schwarz cänzle, reschpektyve vou unerchennbar übermale. Oder vilech hätt er no nes nostalgisches Gütterli Tipp-Ex von e re eutere Hardcore-Sekretärin i d Fingerli übercho u würd gwüssnegi Chriegstryber eifach mit em wysse Fähnli zunichte mache u ne ke Mediewürksamkeit meh la zuecho. U we eine wett moffle – eifach d Metau­füessli nid vergässe! U sicher hätt er o der Bärndütsch-Schlämperlige-Fächer gspycheret, für sech im gegäbene Momänt klar uszdrücke.

Ach, me cha so schön tröime, gsehsch. Früecher hesch a d Heinzumännli gloubt, itz hoffsch uf d Roboter. S brucht haut o afe chly gröbers Gschütz. Natürlech chan i s nid verchlemme, mir der Journi-Roboter im Interview mit mym Lieblings-Ekel­paket vorzsteue. U vilech hätt er grad e chlyne Hänger, cha ja mau vorcho i der Summerhitz, u würd em Vis à Vis X mau di glyche Frage steue: Mister President, would you please spell the word PEACE? And what about UMWÄUTSCHUTZ? U am Schluss wär dä so gnärvt, dass er es wunderbars, top-vorbereitets u usdruckts Dokumänt bezüglech Wäutfride u Umwäut würd ungerzeichne mit syre Fieberkurve – u itz wett i eifach us däm schöne Troum nid erwache, gäuet.